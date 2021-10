Modul în care s-a schimbat viața Mihaelei Rădulescu după plecarea din România! Diva de la Monaco nu s-ar mai întoarce pe meleagurile românești. „Mult mai bun mediul acolo…”

De 15 ani, Mihaela Rădulescu a renunțat la România și trăiește în Monaco. Vedeta nu pare să aibă nici un regret și recunoaște că viața sa de acolo este mult mai bună și nu ar da-o pentru o întoarcere pe meleagurile natale. Cum trăiește diva de la Monaco?

Recent, Mihaela Rădulescu s-a întors în România pentru proiectul „Masked Singer România", cu această ocazie vedeta a făcut o scurtă analiză a vieții sale și a vorbit despre decizia de a se muta în străinătate. Mihaela Rădulescu a declarat că viața de la Monaco este cu mult mai bună față de cea din România.

Aceasta a spus că nu și-ar dori să se mai întoarcă în țară, pentru a locui permanent, mai ales pentru că mediul și atmosfera din Monaco par să îi primească. Acolo are o viață mai disciplinată, în comparație cu „haosul” din România.

„Viața în România, când vin, e realmente agitată. Vin doar pe un proiect, pe o filmare, muncesc și atât. Am plecat de 15 ani. E mult mai bun mediul acolo, ca să zic așa, pentru o disciplină de viață. Poate și pentru că am mai puține lucruri de muncit. În România e mai greu cu filmările, cu proiecte, cu emisiuni. Aici nu am timp să mănânc la ore regulate.

Acolo am timp de lucrurile astea și am avut timp în toți anii ăștia acolo pentru că te organizezi cumva și după programul copilului care are școală pe anumite ore, care mănâncă la anumite ore. Acolo trăiesc ceva mai disciplinat la capitolul ăsta, dar la fel de activ.”, a declarat Mihaela Rădulescu, potrivit libertatea.ro.

Mihaela Rădulescu, despre viața departe de țara natală

Deși preferă Monaco, Mihaela Rădulescu a recunoscut că nici acolo nu petrece prea mult timp. Atunci când nu este prinsă în diverse proiecte, vedeta călătorește foarte mult alături de partenerul ei.

„Eu trăiesc dintr-un loc în altul, asta și pentru că circul mult pe Planetă, Felix merge în multe locuri, merg cu el când nu am altceva de făcut. E o viață foarte activă, foarte diferită de o viață normală și casnică. Nu mă plâng niciodată, nu îmi e greu, nu sunt aia care să zic că nu mai pot. Mai pot valize toată viața, îmi place genul acesta de viață”, a mai spus Mihaela Rădulescu.

