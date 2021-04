Moldovenii au predat „lanterna” în play-out: „Îi felicit pe băieți!”

În ultimul meci al primei runde din play-out, FC Argeș a terminat la egalitate, scor 0-0, duelul susținut cu Poli Iași. În urma rezultatului, trupa din Copou a făcut rocada în clasament cu FC Hermannstadt predându-le sibienilor „lanterna”.

„Îi felicit pe băieți, au făcut un meci foarte bun. În prima repriză am fost mai mult în faza defensivă. Un punct e bun. Suntem bine. Fundașii au făcut un meci foarte bun, asta am vrut de la băieții mei, sunt fericit pentru asta. Referitor la bani, sunt aici de o lună și zece zile. Când am ajuns era puțin război, dar sperăm că se va face bine și conducerea clubului va plăti salariile jucătorilor și staff-ului. E important să fie liniște din punct de vedere financiar. Eu mereu vorbesc cu fotbaliștii și cu colabooratorii mei. E meseria noastră, noi intrăm în teren…”, a declarat Nicolo Napoli.

În urma remizei, FC Argeș a pierdut fotoliul de lider în play-out, piteștenii fiind devansați de Chindia și UTA, formații care s-au impus în această rundă pe teren propriu în fața celor de la Hermannstadt, scor 2-0, respectiv Viitorul, scor 1-0.

Rezultatele primei etape din play-out-ul Ligii 1

UTA Arad – Viitorul Constanța 1-0

Astra Giurgiu – Dinamo 0-0

Chindia Tîrgoviște – FC Hermannstadt 2-0

Gaz Metan Mediaș – FC Voluntari 1-1

FC Argeș – Politehnica Iași 0-0

Clasamentul play-out-ului din Liga 1

1 Chindia Târgoviște 23*

2 UTA 22*

3 FC Argeș 21 pct

4 Astra 20

5 Gaz Metan 18*

6 FC Voluntari 17

7 Viitorul 16*

8 Dinamo 15*

9 Poli Iași 14*

10 FC Hermannstadt 13

*) echipe care au beneficiat de rotunjire