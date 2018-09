Moldovenii, optimiști înaintea duelului de la Voluntari cu FCSB: „Putem furniza surpriza!”

Jucătorii FC Botoşani sunt încrezători că pot face o figură frumoasă şi că pot obţine punct sau puncte la Voluntari cu FCSB.

Mijlocașul FC Botoșani, Răzvan Oaidă, a declarat că nu ar fi o surpriză dacă gruparea locală ar obţine un rezultat pozitiv astăzi la Voluntari cu FCSB.

„Mergem să ne jucăm șansa. Consider că vom face o partidă mare deoarce tot timpul cu echipele mai bine cotate ne-am mobilizat bine și am scos puncte. Sper ca la finalul partidei să fim fericiți. Este treaba lor cu ne eticheteză cum vor. Eu am încredere. Sunt aporape de gol. Încerăcm să lucrăm mai mult la finalizare. Îmi doresc foarte mult să dau gol. Exersez mut la antrenamente și sper ca acest gol, care se lasă mult așteptat să vină chiar contra FCSB”, a declarat Răzvan Oaidă.

La rândul său, mijlocașul Alexandru Piftor a declarat că nu are deloc emoții înaintea duelului cu FCSB. Puștiul lui Costel Enache a spus că este pregătit 100% pentru acest meci și că dacă se va apela la serviciile sale va evolua fără niciun trac și va da tot ce are mai bun pentru ca echipa să obțină un rezultat pozitiv.

„Încerc să dau gol, asta îmi doresc. Nu am emoții și sunt pregătit. Dacă voi juca vom vedea la ora meciului. Am putea să-i surprindem cu atitudine bună și chiar cred într-un rezultat pozitiv”, a declarat Alex Piftor, mijlcașul botoșănean.

Încrezător într-un rezultat pozitiv s-a arătat şi mijlocașul Alexnadru Corban, care a debutat pentru FC Botoșani în meciul pe care gruparea locală l-a terminat nedecis 0-0 pe teren propriu cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe.

„E normal să am emoții la debut. Și când am debutat în Liga a 2-a am avut emoții ca orice om. Acum mă simt mai relaxat și vin la antrenament cu motivație în plus. Mergem la Steaua să ne jucăm șansa, probabil ne va lua de sus având în vedere că suntem o echipă mai tânără, orice echipă care joacă cu ei joacă mai motivat”, a declarat Alexandru Corban, mijlocașul FC Botoșani.

Partida dintre FCSB și FC Botoșani se va disputa pe stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari.

Meciul, contând pentru etapa a VII-a, este programat astăzi cu începere de la ora 21.30 și va fi transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.