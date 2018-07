Moldovenii și-au prezentat achizițiile verii!

FC Botoșani și-a prezentat înaintea debutului în noul sezzon al Ligii I, care va avea loc astăzi de la ora 21:00 în Gruia pe terenul campioanei en-titre, CFR Cluj, noile achiziții.

Președintele clubului, Cătălin Anton i-a prezentat pe cei 11 jucători pe care moldovenii i-au adus în această vară, tinerii reveniţi după împrumuturile de la alte cluburi, Marian Târşa, Andrei Chindriş şi Alexandru Corban, Andrei Patache revenit după un an de exil la Concordia Chiajna, Mihai Roman II şi Andrei Piţian veniţi de la CSU Craiova şi Apollon Limassol şi străinii Enriko Papa (KS Lushnja), Marko Brekalo (Sibenik), Martin Freisl (FAC) şi Aristidis Soileidis (Kerkyra) și Hervin Ongeda (Murcia).

Aristeidis Soleidis este singurul jucător străin transferat în această vară de FC Botoșani care va avea drept de joc încă din prima etapă a noului sezon competițional care va debuta astăzi în Gruia. Pe lângă străini, nici Andrei Pițian nu va putea juca, acesta fiind accidentat.

Cu toate acestea, Enache promite că echipa pe care o va trimite în teren în meciul din Gruia își va vinde scump pielea.

„Cu toate că ați văzut foarte mulți jucători, să știți că pentru meciul acesta nu-i avem pe toți la dispoziție. Și aici mă refer la Martin Fraisl care e cu semnul întrebării, Brekalo sub nici o formă, Papa sub nici o formă, Ongenda sub nici o formă, Pițian nu. Deci, pentru meciul acesta suntem un pic în dezechilibru. Dar sub nici o formă nu plecăm cu gânduri de excursie. avem un nucleu bine pus la punct care a făcut o treabă bună în campionatul trecut și sunt omogeni și sincronizați în acest moment, iar cei care vor veni cu energii noi, la jucătorii tineri, la Mihai Roman, vor fi plusuri pentru echipa noastră”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani.