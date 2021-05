Moment jenant! O femeie care lucrează de acasă i-a arătat șefului ei, din greșeală, cum a pus numele la Wifi

O angajată s-a facut de râs în fața șefului ei, după ce i-a arătat acestuia, din greșeală, cum și-a denumit Wifi-ul de acasă.

Femeia i-a dat un PrintScreen angajatorului pentru a-I demonstra de ce nu poate lucra, nemergându-i internetul.

Trecerea de la sălile de ședințe la apelurile video virtuale vine, de asemenea, cu dezavantajele sale, cum ar fi momentul în care internetul de acasă nu-ți funcționează.

Femeia a rămas puțin jenată când i-a trimis printscreen șefului demonstrând că internetul nu se poate conecta, uitând complet de numele caraghios pe care l-a pus Wifi-ului său.

Utilizatorul TikTok @Jessgracew a distribuit un videoclip care arăta mesajul pe care i l-a trimis șefului său, scriind: „I-am spus șefului meu că nu m-am putut conecta astăzi, deoarece Wi-Fi-ul meu a fost oprit și i-am trimis o captură de ecran a panoului …”

Ce nume incredibil a pus WiFi-ului

Tânăra avea trecut WiFi-ul cu titlul foarte „profesional”: „Mă doare când IP (fac pipi)”.

Femeia a sperat că șeful ei să înțeleagă denumirile amuzante. „Drop it like its hotspot” și „Silence of the LAN”.

Clipul a fost vizionat de aproape 600.000 de ori și a acumulat sute de comentarii, deoarece alte persoane și-au adăugat propriile nume WiFi similare.

Unul a scris: „Al nostru este„ IP când strănut ””, iar al doilea a spus: „Lol al meu este ScreamingWhenIP(țip când fac pipi) și 5G este ScreamingLouderWhenIP”.

Un al treilea a răspuns: „Al meu este„ camionetă de supraveghere a poliției ”. Ține vecinii pe picioare.”