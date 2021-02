Moment șocant pe scena de la Românii au Talent. Un concurent, la un pas să ia foc în direct

Muy Moi Show a avut un număr extrem de periculos, care i-a băgat în sperieți pe jurații de la ”Românii au talent”. Concurentul a fost la un pas să ia foc în direct!

Moises a început să performeze ca artist stradal la vârsta de 17 ani. Avea un număr de 7 minute pe care l-a dezvoltat și îmbunătățit de la an la an. După 5 ani, și-a creat propriul show, Fakir Moises, pe care l-a prezentat în continuare pe străzi, în hoteluri și cluburi de noapte.

În 2014 a participat la un festival stradal din Dubai, unde a performat alături de cei mai populari artiști stradali din lume. După această experiență, tânărul a creat conceptul Muy Moi Show, despre care spune că e mai amuzant.

”Mă numesc Muy Moi Show, vin din Tenerife, Spania, am 34 de ani și vă voi prezenta un număr spectaculos. Am foarte mulți prieteni în România și îmi doresc să mă vadă în spectacol. Am călătorit mult și mi-am făcut prieteni în România”, a spus Moises în prezentarea sa.

Un număr care a depășit orice imaginație

Muy Moi Show a pregătit un număr de dans ciudat, îmbinat cu elemente de contorsionism, care a depășit orice imaginație. La un moment dat, concurentul a fost la un pas să ia foc. Un membru din staff-ul emisiunii a venit să îi acorde imediat ajutor, dar acesta a zâmbit asigurând pe toată lumea că este în regulă. În ciuda faptului că jurații au fost îngroziți, într-un final aceștia l-au trimis cu patru de ”Da” în etapa următoare.

”Noi avem o vorbă la noi, ai toate țiglele pe casă? Sunt toate cărămizile în ordine?”, l-a întrebat Andi Moisescu pe concurent.

”Sunt nebun, recunosc”, a spus concurentul.

”Mi-a înghețat sângele în vene, a fost minunat, dar m-am cam speriat”, a mărturisit Alexandra Dinu.

”Eu cred că ar trebui să te gândești la toată lumea care se uită la tine… era să fac aici cu inima. În primul rând, când am văzut că iei foc, atunci am zis, gata… mi-am făcut griji pentru tine. De ce îți riști viața?”, l-a întrebat Andra pe concurent.

”Dacă ești pasionat de ceva, nu îți pasă de altceva. Doar vrei să îți faci treaba. Evident, fac asta gândindu-mă că lumea se uită la mine. Îmi imaginez că v-ați săturat de baloane și glume. Mai sunt și altele pe lumea asta”, a răspuns Moises.

”Asta e adevărat”, a afirmat Alexandra Dinu.