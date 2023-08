Momente de panică pentru Lidia Buble! Artista a fost atacată într-un restaurant din Saint-Tropez: „Am rămas șocată”

Lidia Buble a intrat în rândul vedetelor care au plecat în vacanță și se află în aceste momente în Saint-Tropez. Cântăreața și-a luat surorile și a dat drumul la distracție, însă escapada a fost presărată cu peripeții. Artista a fost atacată într-un restaurant. Cine i-a pus gând rău vedetei?

De câteva zile, Lidia Buble și surorile sale se relaxează în una dintre cele mai renumite stațiuni de pe Coasta de Azur, Saint-Tropez. Acestea se bucură de soare, de plajă și de atracțiile destinației. Din program nu au lipsit nici vizitele la restaurantele de fițe, însă una dintre ele a avut un sfârșit neașteptat. Cântăreața a fost atacată de către o femeie și a scăpat la limită de loviturile acesteia.

Lidia Buble, atacată într-un restaurant

Lida Buble le-a povestit urmăritorilor săi din mediul online prin ce peripeții a trecut în vacanță. Vedeta a mers la restaurant cu surorile sale, iar după ce s-a răsfățat cu preparate delicioase a decis să se ridice de la masă pentru a se mai dezmorții puțin. Însă, nici nu a apucat să facă doi, trei pași că a și fost atacată.

Mai întâi o franzelă a zburat la câțiva milimetri de capul Lidei Buble, iar apoi un jet de apă a nimerit-o pe picioare, urmat îndeaproape de o nouă rundă. Artista nu a înțeles inițial ce se întâmplă, însă misterul a fost elucidat repede. Se pare că o femeie de la o altă masă a lansat atacurile, iar apa era, de fapt, șampania.

Gesturile atacatoarei au surprins pe toată lumea și pare că au fost motivate de pură invidie și gelozie. După ce a înțeles ce se întâmplă, Lidia Buble a făcut haz de necaz și le-a povestit totul fanilor din mediul online. De asemenea, aceasta a admis că este într-adevăr puțin cam sexy.

„Să vedeți ce am pățit aseară. Am ieșit în oraș și stând la masă, la un moment dat m-am ridicat și eu ca orice om din restaurant care se mai mișca stânga, dreapta. Oameni buni, deci ca să vedeți la ce cote înalte au ajuns gelozia și prostia, că sunt șocată până în ziua de azi. Când îmi trece o franzelă pe lângă cap, mai stau un pic, simt un jet pe picioare, dar cu viteză așa.

Zic ce Doamne iartă-mă… mă uit… ca și cum ți-a dat cineva cu un lighean cu apă pe picioare. Mai stau un pic, al doilea val. Când colo, o femeie, de gelozie că m-am ridicat în tată splendoarea mea, să mă mișc că am stat prea mult jos…

Eu și cu Daiana ne-am întors că nu înțelegeam ce se întâmplă, că pe lângă mine mai erau și alte femei care dansau. Când colo, una în spatele meu, ce mare satisfacție pe ea că a dat cu franzela și cu două pahare de șampanie, era foarte fericită, însă ciuda mare a venit că ea, de fapt, voia să-mi dea în față sau pe haine, dar, nu m-a nimerit decât pe picioare și franzela a trecut așa cu viteză pe lângă mine.

Eu am rămas șocată. Tot restaurantul se uita la femeia aia, pentru că nu înțelegea reacția ei nimeni. Boală grea gelozia asta, ce să faci…(…) Noi am rămas șocate, tot restaurantul se uita la ea că nu înțelegea nimeni. Oare mai mergem la plajă azi? Să nu plecăm bătute de aici. Avem trening să ne luăm pe plajă? Apropo, o să postez niște poze acum, cred că sunt un pic cam sexy, dar asta e, ce vină am eu?”, a mărturisit Lida Buble, în mediul online.

