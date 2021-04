Momentul adevărului. Îl mai iubește sau nu Claudia Pătrășcanu pe Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu a dat cărțile pe față în ceea ce privește relația cu fostul ei soț. Claudia a mărturisit că nu mai are niciun sentiment pentru Gabi Bădălău.

Artista a declarat că ea a fost cea care a înaintat cererea de divorț, motiv pentru care este clar că nu mai are sentimente de iubire pentru milionar.

”Păi îl auzeam cumva că sunt geloasă sau că nu îi dau pace, să ne amintim că eu am înaintat acest divorț și eu nu mi-am mai dorit această căsnicie și nu mă mai regăseam. Nu aș putea să mai fiu cu un om față de care nu mai am sentimente. Eu în momentul de față și de mult timp nu mai am sentimente de iubire pentru acest bărbat”, a spus Claudia Pătrășcanu la Antena Stars.

”Din nefericire s-a dus și respectul pentru că atunci când un om îți face atât de multe nici nu poți să vrei.. nu mai am niciun sentiment pentru acest om.”, a mai spus ea la Antena Stars.

”Pretendenți am, sunt mulți bărbați care mă plac, care îmi trimit flori și le refuz, care mă invită în țările calde. niciodată în viața aceasta cu cine voi fi eu, nu voi rămâne singură, nu voi permite niciunui bărbat să vorbească urât de tatăl copiilor mei”, a mai declarat vedeta.

