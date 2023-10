De ce au plecat, de fapt, Scărlătescu, Dumitrescu şi Bontea de la Antena 1? Mona Segall, anunţ surprinzător: „Am aflat că ei…”

Mona Segall, producătorul emisiunii Chefi la Cuțite, a reacționat după anunțul șoc al Antenei 1. Aceasta a explicat ruptura cu cei trei jurați, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, dar a dat și detalii din culise.

Vestea că juriul emisiunii Chefi la Cuțite urmează să fie schimbat a șocat pe toată lumea. Antena 1 a făcut anunțul atât în mediul online, pe paginile oficiale, cât și printr-un comunicat de presă. Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu au părăsit show-ul chiar înainte de începerea filmărilor pentru noul sezon, aspect care a cam pus-o în încurcătură pe Mona Segall. Astfel că producătorul emisiunii a avut ceva de spus.

Prima reacție a Monei Segall, după anunțul plecării celor trei chefi

Mona Segall a mărturisit să decizia celor trei chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu de a părăsi emisiunea a fost o surpriză și pentru ea. Producătorul emisiunii Chefi la Cuțite nu se aștepta ca jurații să plece din show cu mai puțin de o lună înainte de începerea filmărilor. Mai mult, în cadrul comunicatului dat de Antena 1, aceasta a recunoscut că hotărârea pe care au luat-o chefii va avea un impact puternic asupra emisiunii.

„Am fost întotdeauna aproape de oamenii cu care lucrez pentru că echipa mi-a fost și familie. Ne-am făcut confesiuni, am căutat soluții când ne-a fost greu, ne-am sprijinit, ne-am sfătuit și ne-am bucurat împreună. Spre marea mea surprindere, cu mai puțin de o lună înainte de începerea filmărilor, am aflat că ei sunt prea obosiți ca să mai continue acest proiect, lucru pe care mie, personal, nu mi l-au spus niciodată. Știu cât de mult te consumă fiecare sezon, câtă energie îți trebuie ca să îl duci la capăt, că e nevoie de timp pentru a te încărca din nou, dar mai știu că eu am avut alături nu doar 3 personaje care făceau parte dintr-un juriu, ci 3 oameni profesioniști, care după atâția ani înțeleg televiziune, înțeleg și știu ce presupune pregătirea acestui format, știu că aceste decizii luate în ultimul moment impactează o echipă de peste 150 de oameni și nu pot fi remediate într-o lună de zile”, a declarat Mona Segall.

Producătorul emisiunii susține că ea a fost cea care i-a introdus pe Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu în lumea televiziunii. Mai mult, consideră că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru cei trei.

„Chefi la Cuțite este unul dintre cele mai puternice branduri de televiziune, un brand la care lucrez alături de echipa mea de peste 8 ani de zile, un brand de care telespectatorii merită să se bucure în continuare, pentru că, la final, ei sunt creatorii de vedete și responsabilitatea vedetelor este față de publicul care i-a adus aici. Profesional și uman știu că am făcut tot ce s-a putut. Rolul meu a fost să îi învăț televiziune, să construiesc pentru ei cel mai bun context posibil. Și eu am obosit, de foarte multe ori, dar responsabilitatea în fața echipei și a oamenilor cu care lucrez este mereu unul din secretele acestor mulți ani în televiziune”, a adăugat Mona Segall.

Ce se întâmplă cu noul sezon Chefi la Cuțite

Anunțul că una dintre cele mai urmărite emisiuni de la TV rămâne fără cei trei jurați a fost făcut chiar de Antena 1, printr-un comunicat de presă. Mihai Ioniță, CEO Antena Group a dat explicații cu privire la despărțirea de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

„Am fost surprinși de anunțul de ultim moment al celor trei jurați, pentru că ne aflam într-un stadiu extrem de avansat al pregătirilor pentru filmarea sezonului următor și pentru că suntem într-o relație contractuală cu cei trei. Motivul principal invocat de aceștia a fost starea de oboseală, deși a existat o pauză de 6 luni între sezoane. Ne pare rău că toate încercările de a rezolva această situație nu au dus la soluția ideală”, a spus Mihai Ioniță, CEO Antena Group.

Cu toate că plecarea celor trei chefi ar fi putut pune pe pauză noul sezon al show-ului, se pare că echipa este pregătită să înfrunte acest obstacol. Emisiunea va reveni în curând pe micile ecrane cu un nou juriu și multe alte surprize.

„Chefi la Cuţite este un format puternic, iar producătorul Mona Segall este o creatoare unică – a reușit întotdeauna să găsească oamenii iubiți de public. Sunt generații întregi de oameni de televiziune care îi datorează cariera și mai ales substanța devenirii a ceea ce sunt azi. Îi putem vedea pe toate ecranele. Așteptăm cu mult interes noua generație de succes Chefi la Cuțite, pentru că Mona și echipa ei știu ce înseamnă magia showurilor unice. Angajamentul nostru față de calitate și divertisment de clasă rămâne neschimbat. Calitatea este în ADN-ul Chefi la Cuțite. De la selecția juraților, până la producția show-ului și interacțiunea cu publicul, standardul nostru de calitate rămâne neschimbat și neîntrerupt. Fanii Chefi la Cuţite se pot aștepta la un sezon nou plin de surprize, performanțe memorabile și momente emoționante”, a adăugat Mihai Ioniță.