Mona Segall, producătoarea Asia Express, salariu colosal! IREAL câţi bani încasează pentru un singur sezon la Antena 1

Mona Segall nu mai are nevoie de nicio prezentarre, fiind omul din spatele unor producții de televiziune uriașe, precum ”Dansez pentru tine” sau ”Vocea României”. După ce a produs emisiuni extrem de iubite de către public, Mona Segall a plecat din trustul PRO și a ajuns la Antene, unde face ce știe mai bine, pe bani buni.

Mona Segall este producătorul celebrei emisiuni „Asia Express”,iar munca ei titanică este răsplătită pe măsură, aceasta având unul dintre cele mai mari salarii din televiziunile din România. Potrivit Playtech, salariul Monei Segall pentru fiecare sezon „Asia Express”este de 30.000 pe sezon.

„Când am plecat din Pro TV nu a mai rămas cam nimeni dintre oamenii cu care am lucrat. Nu mi-aş fi dorit să mă întorc în Pro TV, mi s-ar fi părut mult mai greu să lucrez acolo cu alţi oameni, decât să lucrez în altă parte. Şi am ales să lucrez în altă parte şi bine am făcut”, a spus producătoarea Mona Segall, într-un interviu acordat Cristinei Stănciulescu.

Performanțele Monei Segall în televiziune s-ar datora lui Adrian Sârbu, fost director al trustului PRO. „Adrian Sîrbu este cel care m-a învăţat tot ce ştiu şi căruia îi datorez enorm. Era omul care mă punea în situaţiile în care trebuia să fac lucruri pe care nu le ştiam şi pe care nu le mai făcusem niciodată în viaţa mea. El a hotărât că trebuie să fac reclame şi pe urmă a hotărât că trebuie să fac televiziune. Şi se purta mereu ca şi cum ar trebui să ştiu toate astea foarte bine”, a precizat Mona Segall.

Mona Segall, carieră în televiziune

Mona a început munca în domeniu ca asistent de regie şi regizor secund la Studiourile Buftea, participând la filmările unor producţii de excepţie, cum ar fi Liceenii sau Lumini şi Umbre. A lucrat acolo în perioada 1973-1992, după care s-a angajat în Media Pro şi Pro TV, acolo unde a fost director al Mediavision. După 19 ani în Pro TV, Mona Segall a ajuns la Antena 1, pe 14 aprilie 2014, acolo unde activează şi în prezent, fiind cea care produce emisiunile de succes Asia Express ori Chefi la cuţite.

Sursa foto: Instagram