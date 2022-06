Monica Pop se luptă cu cancerul de 9 ani! Acum a fost operată pentru a cincea oară: ”A durat 4 ore”

Monica Pop a trecut din nou prin clipe grele, aceasta fiind operată a 5-a oară după ce a fost diagnosticată cu cancer. Boala e recidivat de mai multe ori, iar medicul a ajuns de mai multe ori pe masa de operație. Primele intervenții chirurgicale au fost efectuate de Mircea Beuran, apoi de Irinel Popescu. Medicul Monica Pop s-a externat după o nouă intervenție și a povestit experiența prin care a trecut la Institutul Fundeni.

Dr. Monica Pop a povestit întreaga experiență pe contul său de socializare. Ea se simte bine și este acasă. În curând se va întoarce la muncă, plină de optimism că totul va fi bine.

”A apărut iar ceva… Șoc! După ani! Colega mea doamna Prof. Dr. Rodica Anghel, după mine cel mai bun medic onco-radio terapeut, a decis clar și sec: Operație! A 5-a!!!!! Am ales, cu inima strinsă de ce mă așteaptă iar, Institul Clinic Fundeni! Nu am mai fost decît o singură dată acolo pentru câteva ore. Nu știam mare lucru. Dar am ales așa pentru mâinile măiastre ale Prof. Dr Irinel Popescu pentru performanțele sale chirurgicale uriașe și pentru aparatură de înalta clasa de care știam că dispune! Alegerea mea a fost excelentă, mult peste așteptări!”, a scris medicul.

”Sunt deja acasă și sunt bine”

”M-am bucurat de o anestezie de excepție, dată de doamna Profesor Dana Tomescu, împreună cu doamna Doctor Mihaela Oliță, care , printr-o tehnică deosebită au reușit să diminueze din durerile post-operatorii (care repet nu sînt mici deloc și nici ușor de suportat). Toți medicii din AȚI – înalt profesionalism, comportament ales, apropiat! Imprimat , bineînțeles de doamna Profesor Dana Tomescu! Acestei doamne i se datorează tot ce am văzut cu ochii mei în secția de AȚI condusă de dînsa. Doamnă, domnilor și doamnelor Doctori anesteziști din această secție, vă mulțumesc din adîncul sufletului meu!

Deși într-un moment greu pt mine, sunt încântată pentru șansă de a constata incă o dată cît de deosebiți sînt medicii și asistenții români, MEDICI ADEVĂRAȚI, OAMENI ADEVĂRAȚI! VA MULȚUMESC IAR! AȚI DOVEDIT CĂ SE POATE! Cred că în nicio secție AȚI din afară țării nu poate fi mai bine. Nu are cum! Și dumneavoastră, doamna Profesor Tomescu, toată prețuirea mea! Meritați să știe toți cei care dau cu răutate și cu noroi în sistemul nostru de sănătate, ce ați putut face acolo! Nu au venit să consatate? Nu, pentru că e mult prea bine! Dacă erau aspecte negative veneau cu viteză! Cei la care mă refer, mergeți și constatați dacă am exagerat cu ceva! Astăzi e ziua mea de naștere! Sunt deja acasă și sunt bine, mă pregătesc să merg la treabă în vreo 2 zile. Va mulțumesc tuturor pentru tot, inclusiv pt flori, telefoane și mesaje!” a scris Monica Pop pe contul său de socializare.

VEZI ȘI: MONICA POP AVERTIZEAZĂ PERSOANELE VACCINATE ANTI-COVID: ”E O GREȘEALĂ ENORMĂ ȘI UN PERICOL IMINENT”

Sursa foto: Facebook