Motivul pentru care a fost eliminat Blaze aseară, la Survivor România 2022 de la Pro TV

După mai bine de patru luni de la începerea competiţiei, Blaze a fost eliminat. Votul telespectatorilor l-a trimis pe fostul Războinic înapoi în România. Ionuț, Delea, Nedelcu și Elena Chiriac sunt în semifinala competiției!

Pentru prima dată în competiţie, au existat 4 nominalizaţi: Blaze, Ionuţ Popa, Alex Nedelcu şi Elena Chiriac. În final votul telespectatorilor a fost cel care a decis numele celui care părăseşte emisiunea.

Motivul pentru care a fost eliminat Blaze aseară, la Survivor România 2022

Blaze a fost cel eliminat pentru ca s-a bucurat de cel mai scăzut grad de simpatie în rândul publicului telespectator, ceilalţi trei fiind superiori la acest capitol. Ionuţ Popa este considerat favoritul compeţiei sportiv, cel puţin, Elena Chiriac se bucură de simpatia celor de acasă pentru că a rămas singura fată din competiţie şi a demonstrat că îşi doreşte să ajungă până în marea finală.

Alex Nedelcu are publicului de partea lui, încă din urma cu 2 săptămâni, când l-a eliminat pe Tj Miles, deşi nimeni nu se aştepta la acest lucru.

„Pentru mine a însemnat sacrificiu, răbdare și caracter acest concurs. Dacă nu ai caracter, atunci nu ai cum să fii un supraviețuitor adevărat. Sunt foarte mândru de parcursul meu.

La început am avut multe tensiuni cu Ionuț, dar pe parcurs am fost tot mai aproape de Ionuț. Când am avut cearta cu Nede, am zis că sper să câștige Survivor Oana sau Ionuț. Chiar am suferit mult aici. Am făcut 27 de ani aici, în junglă”, a declarat Blaze după eliminare.

Foștii concurenți ai acestui sezon au revenit în Republica Dominicană

Dacă la începutul competiției 24 de concurenți au acceptat provocarea producătorilor și au făcut tot posibilul pentru a rezista condițiilor grele din Republica Dominicană, iată că în acest moment doar patru dintre ei au mai rămas în competiție. Treptat, coechipierii și oamenii de acasă au decis cine trebuie să plece și cine ar trebui să rămână. Desigur, au fost cazuri în care anumiți concurenți au părăsit emisiunea din motive medicale.

Pentru a le oferi suport moral viitorilor finaliști, producătorii emisiunii au luat decizia de a aduce înapoi în Republica Dominicană câțiva dintre foștii concurenți. Potrivit ultimelor declarații, printre cei care îi vor susține pe finaliști se numără și Roxana Ciuhulescu, Alexandra Duli, Elena Matei, Mari Fica.