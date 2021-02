Motivul pentru care Adela Popescu a renunțat să mai joace în seriale românești. Prezentatoarea TV a făcut dezvăluirea: ”Mi-era frică”

În cadrul unui interviu sincer, Adela Popescu a dezvăluit motivul pentru a renunțat să mai joace în seriale românești.

Adela Popescu a ajuns să facă parte din lumea actoriei încă de la o vârstă fragedă. A fost iubită de milioane de români care așteptau cu sufletul la gură încă un episod în care apărea actrița lor preferată. Puțini, însă, sunt cei care știu câtă muncă era depusă în spatele micilor ecrane. Prezentatoarea TV făcea sacrificii imense, iar rolurile pe care le interpreta au adus-o în pragul anixetății.

Invitată recent în podcast-ul realizat de Mihai Morar, Adela Popescu și-a deschis sufletul și a vorbit despre acea perioadă din viața ei.

”Munceam foarte, foarte mult și personajele astea pe care le interpretam eu, când ești protagonist, în general ești încercat de viață și ai tot felul de drame. Toate vin spre tine, dar tu până la urmă reușești să ajungi unde trebuie. Și am trecut prin diferite personaje cărora le murise părinții, copiii, erau înșelați, etc și eu nu filmam 3 luni. Filmam un an un serial, o pauză de o lună, după care alt serial. Asta s-a întâmplat 11-12 ani. În momentul în care creierul tău primește doar imagini groaznice zice: ”Bă, e nasol ce trăiești tu!”. El nu mai face diferența”, a declarat Adela Popescu.

Adela Popescu nu se putea odihni cum trebuie, iar oboseala cronică și-a pus amprenta asupra ei. Atunci a fost momentul în care a decis să renunțe la actorie și să se exeze pe familie, dar și să intre în lumea televiziunii.

”Din cauza asta am avut anixeități destul de urâte. Au fost luni în care nu puteam să dorm deloc, mi-e era frică să închid ochii sau îmi era frică de întuneric. Mi-era frică de mulțime. Nu puteam să fac duș și să fie ușa închisă. Adică a fost rău. După care m-am liniștit pur și simplu. La mine totul avea legătură cu oboseala cronică. Nu puteam să mă odihnesc.”, a mai spus prezentatoarea TV.

Adela Popescu, însărcinată pentru a treia oară

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, au deja doi copii, pe Alexandru, născut în 2016, și Andrei, născut în 2018. Iar acum… urmează să vină pe lume un nou membru al familiei. Marele anunț a fost făcut, în direct la TV, în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea”, pe care Adela Popescu o prezintă alături de Cove.

Adela Popescu și Radu Vâlcan nu au ales încă un nume pentru cel de-al treilea băiețel al lor, dar știu că vor să fie unul simplu, cu rezonanță și care să înceapă cu litera A.

„Nu avem încă un nume. Dar știm că ne dorim un nume „necăutat”, simplu, dar cu rezonanță. Și să înceapă, dacă se poate cu litera A”, a spus Radu Vâlcan la Antena 1.