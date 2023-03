Motivul pentru care Andreea Bălan a refuzat unul dintre jocurile de la America Express: „M-am desfigurat, am semn pe viață”

În ediția din seara aceasta, trei echipe au avut de făcut un nou joc la „America Express”. Mai cu seamă, cele trei echipe trebuiau să meargă cu bicicleta pentru a lua câteva piese de domino supradimensionate. Doar că una dintre echipe a refuzat, în cele din urmă, să ia parte la joc. Andreea Bălan a povestit că a rămas cu o traumă și nu și-a dorit să își pună viața în pericol. Iată detaliile mai jos, în articol.

În seara aceasta, la „America Express”, echipa formată din Andreea Bălan și Andreea Antonescu nu a mai participat la unul dintre jocurile propuse în emisiune. Mai cu seamă, este vorba despre jocul cu piesele supradimensionate de domino. Andreea Bălan a avut intenția de a duce misiunea până la capăt, însă artista a realizat, la scurt timp, că încă se confruntă cu o teamă. Irina Fodor i-a înștiințat pe concurenți ce au de făcut la jocul pentru amuletă.

„Dragilor, am ajuns la unul dintre ultimele jocuri din acest sezon. Știu că vă pare rău! Pe partea cealaltă a pieței se află niște grămezi uriașe de piese de domino. Voi nu trebuie să faceți altceva decât să jucați domino cu acesta. Unul dintre voi va conduce mototaxiul, celălalt va lua piesele și le va pune în jocul de domino care se va desfășura în fața mea. Cine pune cele mai multe piese câștigă”, a spus Irina Fodor.

Andreea Bălan a rămas cu semne pe viață, după ce a căzut pe role

Înainte să ajungă la „America Express”, Andreea Bălan a avut parte de o experiență traumatizantă. Atunci când se afla pe role, artista a căzut și s-a lovit la față. A fost nevoită să se opereze în zona buzelor și a rămas cu semne pe viață. Astfel, cântăreața nu a dorit să își pună viața în pericol la această probă.

„Am început să merg pe alei, în parc, și la un moment am luat o curbă, m-am împiedicat și spre finalul parcului mi-a căzut roata din spate, pe bordură, și am simțit cum toată bicicleta s-a dus așa, s-a înclinat, iar în fața mea erau două pietre mari. Eu am căzut cu fața de bordură înainte să vin aici, pe role. M-am tăiat aici, la buză, și am avut nevoie de operație, pe masă, cu anestezie să fiu cusută aici. Probabil am prins frică și nu mai vreau să cad. Când am văzut că se clatină acolo și mă duc spre bordură, m-a speriat”, a povestit Andreea Bălan la „America Express”.

De asemenea, cântăreața a continuat seria dezvăluirilor: „Am crezut că pot să fac orice, nestudiind înainte, neînvățând și neavând mai multă grijă”.

Apoi, i-a spus lui Cătălin Bordea: „Nu vreau să cad. Eu am căzut și m-am desfigurat pe role. Am semn pe viață. Nu mai vreau!”.

