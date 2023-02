Motivul pentru care Oana Radu a ajuns pe masa de operație! La ce intervenție estetică a apelat artista: „A fost una complexă, grea”

Recent, Oana Radu și-a îngrijorat fanii din mediul online. Cântăreața și-a anunțat urmăritorii că va ajunge pe masa de operație, însă nu a vrut să dea prea multe detalii până nu s-a asigurat că totul a mers bine și intervenția a avut succes. Acum, artista a dezvăluit despre ce este vorba și motivele pentru care a ajuns pe masa de operație.

În urmă cu doar câteva zile, Oana Radu a trecut printr-o intervenție estetică. După mult timp de gândire și teamă, vedeta a ajuns pe masa de operația. Se pare că artista a decis să apeleze la o intervenție de ordin estetic. Mai exact, Oana Radu a hotărât că este momentul să apeleze la abdominoplastie, pentru a șterge urmele lăsate de faptul că a slăbit 100 de kilograme.

Operația a fost una destul de complicată, însă din fericire, Oana Radu a reușit să treacă cu bine peste intervenția chirurgicală. Acum, vedeta a mărturisit că se simte foarte bine și este extrem de mulțumită de rezultate. Singurul regret pe care îl are este faptul că nu a făcut-o mai devreme.

„Vă mulțumesc pentru mesaje, încurajări și urări. Intervenția pe care am făcut-o a fost de ordin estetic, însă pentru a-mi corecta urmele pe care slăbitul a peste 100 de kilograme (știți că am slăbit de două ori câte 50 de kilograme) le-a lăsat asupra mea.

Intervenția pe care am făcut-o este în zona abdomenului, dar nu este doar abdominoplastie, ci este una mult mai complexă. A fost o intervenție grea, dar mă simt minunat și evident că am început o nouă viață.(…) Uitându-mă în urmă, nu știu de ce nu am făcut -o până acum, nu știu efectiv de ce mi-a fost teamă”, a declarat Oana Radu.

Oana Radu, secretele siluetei sale

De-a lungul timpului, Oana Radu a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Artista a reușit să câștige lupta cu kilogramele în plus de două ori. A slăbit în total peste 100 de kilograme. Iată câteva dintre secretele ei.

„Ştiţi deja că eu am slăbit foarte multe kilograme şi din păcate mulţi dintre voi nu cred că nu m-am operat. Când am început să ţin dieta Ducan nu aveam multe cunoştinţe despre slăbit, încercasem mai multe reţete care eşuaseră. Prima regulă şi cea mai importantă dintre toate este că trebuie să ne schimbăm alimentaţia.

Vă sfătuiesc să mergeţi în magazine mai mari… pentru că veţi găsi dulciuri pentru diabetici sau chiar şi pentru oameni normali, dar fără zahăr… care te ajută şi îţi mai păcălesc ambiţia pentru că ai nevoie la un moment dat de un restart. Regula numărul doi, la fel de importantă că prima: eu mănânc până în ora cinci… la ora cinci după-amiaza este ultima mea masă.

Este o regulă foarte importantă şi am aplicat-o şi în perioada de menţinere, mâncând până în ora cinci m-a ajutat foarte mult să-mi menţin greutatea. Regula numărul trei: Nu există cheat day… ziua în care poţi mânca orice se afla doar în etapa în care tu ai ajuns la o greutate. Regula numărul patru: sportul are o foarte mare importanţă. Dacă sunteţi la fel de grăsuţi cum am fost şi eu, pielea vostra se va lăsa şi veţi ajunge în situaţia mea să trebuiască să vă operaşi braţele. Regula numărul cinci… nu se asociază niciodată carbohidraţii cu proteinele”, a spus Oana Radu.

