Motivul pentru care Oana Roman s-a reîntâlnit cu tatăl ei, după luni bune în care nu și-au vorbit: ”Am profitat”

După luni bune în care nu și-au vorbit, Oana și Petre Roman s-au revăzut! Vedeta a publicat fotografii cu tatăl ei, pe contul său de Instagram, iar acum a vorbit și despre motivul revederii.

Nu de puține ori, Oana Roman a dezvăluit în spațiul public că nu are o relație bună cu tatăl ei. Vedeta a fost mereu mai apropiată de mama ei, însă și-ar fi dorit ca situația să fie diferită în ceea ce îl privea pe Petre Roman. Iată, însă, că în urmă cu patru zile, cei doi au revenit la sentimente mai bune și s-au revăzut.

Petre Roman a mers acasă la fiica lui, acolo unde a petrecut timp de calitate și cu nepoata lui. Iar acum Oana Roman a dezvăluit faptul că revederea a avut loc pentru că Mioara Roman era internată în centrul pentru vârstnici.

”El nu a fost la noi de când ne-am mutat la vilă. Arată fabulos pentru vârsta lui. Zici că e Highlander (n.r. Nemuritorul). Îmi doream mult să-i arat casa. Am profitat că el cu mama nu se întâlnesc și, cum ea e acum plecată la tratament, l-am invitat la mine. Am fost foarte fericită că a acceptat. S-a uitat la casă, la teren, la grădină. A zis: ”Wow, ce casă ai!”.

Am trei garaje, am piviniță, pod, bucătărie de vară. Am trăit un moment de grație. Atâta lume m-a acuzat că tata mi-a dat mereu bani! Nu a fost așa, casa asta am luat-o cu banii mei. Era și el fericit și mândru de mine! Și Isa a fost foarte fericită că a venit tata la noi!”, a spus Oana Roman, la emisiunea „Xtra Night Show”.

Oana Roman: ”A fost un tată dur”

Oana Roman a mărturisit că relația dintre ea și tatăl ei a fost mereu defectuoasă. Petre Roman era un om dur, căruia îi plăcea disciplina. Corecțiile primite, însă, au marcat-o pe vedetă. (VEZI ȘI: OANA ROMAN A AJUNS DE NERECUNOSCUT! IMAGINILE CARE ARATĂ CÂT DE MULT SUFERĂ VEDETA DUPĂ DIVORȚ)

”Tata a fost un tată dur, mi-am luat şi bătăi foarte mari de la el şi pentru că eram un copil nu foarte cuminte. Probabil că şi pentru un fel de spaimă… Pe când aveam 8, 9 , 10, 11 ani cam aşa. Plecam la joacă şi trebuia să vin la 8, nu veneam la 8 şi mi-o luam. Mă bătea cu cureaua de îmi sărea apa în cap.

Voia o disciplină poate uşor exagerată, asta pentru că şi el toată viaţa a fost un om extrem de disciplinat… o extremă dusă la extrem, dacă pot spune aşa. Au fost momente de genul acesta care pot spune că m-au marcat”, a mărturisit fiica fostului premier acum mai multă vreme.