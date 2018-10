Motivul pentru care Radu Vâlcan refuză să cunune cuplurile de la „Insula iubirii”: “Asta e o problemă…“

Radul Vâlcan este moderatorul show-ului ”Insula iubirii” și a mărturisit că se atașează foarte mult de concurenți, însă refuză să cunune cuplurile care ajung la altar, deoarece nu vrea sub nicio formă să amestece viața persoanală cu cea profesioanlă.

„Să știi că în spatele a ceea ce se vede pe micul ecran concurenții sunt oameni absolut OK, oameni care au niște probleme, ca fiecare dintre noi, doar că acolo sunt expuși, e stres, e oboseală, e dor de casă… Faptul că ei aleg să-și expună viața acolo și să se arate ei întru totul acolo, asta este o problemă, iar ca să-ți răspund la întrebarea legată de nășit, NU! Asta este o latură profesională care nu se amestecă niciodată cu latura personală”, a declarat Radu Vâlcan pentru Libertatea.ro.

Chiar dacă la întoarcerea din Thailanda Radu se detașează de formatul emisiunii, la un moment dat i se face dor de atmosfera de acolo, dar mai ales de peisajele din Asia. „E groaznic, pentru că stârnești invidia celorlalți. Nu-mi place deloc. Mie îmi place să văd oameni fericiți lângă mine, oameni care empatizează cu mine, oameni care sunt alături de mine și înțeleg foarte bine prin ce trec. Să stai la soare nu e atât de ușor… Și atunci mă bucur când cineva înțelege exact prin ce trec”, a mai spus actorul.

Adela Popescu este însărcinată pentru a doua oară

Adela Popescu a dezvăluit pe blogul său cum a dat vestea cea mare întregii sale familii. Momentul a fost unul special şi a avut loc chiar de ziua lui Alexandru.

„Când am aflat că sunt însărcinată pentru a două oară am ridicat ochii spre cer şi am spus: Doamne, dacă va fi fetiţă, vom fi foarte fericiţi. Dacă va fi băiat, vom fi de asemenea foarte fericiţi, dar înseamnă că vei vrea să avem trei. Şi a vrut. 🙂 Vestea am dat-o familiei chiar de ziua lui Alexandru (…)

Înainte de momentul tortului ne-am schimbat toţi patru în tricouri inscripţionate cu mesaje menite să înglobeze toate trăirile noastre legate de venirea pe lume a celui mai nou membru. Surprindere, lacrimi de fericire, panică, extaz, panică din nou, dar şi o linişte ce vine din siguranţa că frăţiorul lui Alexandru va aduce, odată cu venirea lui pe lume, şi mai multă fericire în familia noastră. Micuţule, avem un tricou şi pentru tine! Te aşteptăm!”, a scris Adela Poescu pe blogul său.