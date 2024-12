Motivul pentru care Stelian Ogică regretă că a ieșit în stradă la Revoluție: „A fost cea mai mare prostie din viața mea”

Stelian Ogică a fost invitat la CANCAN SENZAȚIONAL, unde a dezbătut mai multe subiecte interesante. La un moment dat, cei doi au vorbit și despre Revoluția din 1989. „Spaima Loteriei”, așa cum este poreclit, a participat la manifestațiile de atunci și a povestit experiența pe care a avut-o. Mai mult decât atât, el a mărturisit că regretă, iar acum consideră că a fost cea mai mare prostie a vieții sale.

Stelian Ogică este cunoscut de către români drept omul care a fost la un pas să câștige marele premiu la Loto 6/49, de un milion de dolari, la începutul anilor 2000. Totuși, povestea lui de viață este una plină de momente controversate. Acesta a participat chiar la Revoluția din 1989, însă acum regretă.

Stelian Ogică a povestit cum a ajuns la manifestațiile de la Revoluție. „Spaima Loteriei” plecase la Federația de Fotbal atunci când s-a trezit prins în mulțime. În cele din urmă, a decis să rămână alături de oamenii care ieșiseră în stradă.

Și momentul ăla am rămas acolo. Deci apar în filmările de la începutul Revoluției. Și atunci m-am angajat și eu în tot felul de manifestări acolo cu tinerii. Aveam un pardesiu alb, la cravată. Și am rămas la Revoluție până a început să îmi placă, am început să mă anturez cu toți, m-am găsit cu un prieten, Făină, e de o seamă cu mine, îl cunoșteam. Și am rămas cu el până pe la 2, veneau… erau anumite persoane care se duceau și găseau mașini din astea ieșite din fabrică, cu bere, cu cola, le acaparau, le jefuiau și le aduceau, le băgau în mijlocul nostru și ne împărțeam, dădeau lăzile jos, ne luam fiecare cu o bere, era prietenie, beam și eu un pic, îi dădeam și lui ăla, era frăție maximă acolo.”, a declarat Stelian Ogică la CANCAN SENZAȚIONAL .

„La Revoluție venise șeful de post și începuse să strângă… ei erau informați cu două zile înainte. Eu eram într-o relație foarte bună cu el, se numea Ciobanu. Întâmplarea a făcut să-l cunosc și mi-a zis: ‘Bă, vezi ce faci zilele astea, că e haos în țară, sunt niște probleme, suntem anunțați toți să nu părăsim postul’. Și au dat la televizor sau la radio că se ține acel meeting. M-am urcat în mașină și am plecat la București, pe 21 decembrie. Voiam să ajung la Federația de Fotbal. Am venit cu autobuzul până pe Giurgiului, apoi am luat metroul și când am ieșit la Universitate, atunci începuse forfota aia cu adunarea.

Stelian Ogică a mărturisit că a ajuns și la spital în noaptea respectivă din cauza loviturilor pe care le încasase. Ținând cont de situația tensionată, el s-a văzut nevoit să mintă că are un alt nume pentru că i-a fost frică de consecințe.

„Pe la vreo 12-1 noaptea, a tot scos poliția din noi, a tot scos din noi, eu voiam să mai plec acasă, dar nu mai puteam, pentru că eram înconjurați. Erau trupe care cum te prindeau, duba și la poliție. Simțisem chestia asta și atunci am rămas, dar ne-a strâns, ne-a strâns, ne-a strâns și vă spun că sunt puțini care trăiesc și care au fost și care pot să explice pas cu pas lucrurile astea, încât. Au intrat în noi până la vreo 2:30 – 3:00, noaptea și ne-au împins sus, la Teatrul Național. Acolo s-a tras, am văzut oameni care au căzut lângă mine, deci n-am fost atins, dar de acolo am ajuns la Ambasadă.

N-au vrut să ne primească, am vrut să intru peste ei, dar n-au vrut să ne primească pentru că eram bătuți. Am intrat prin niște case, am sărit pe acolo, am ajuns pe Moșilor, am ajuns pe la Unirea, am ajuns acasă, am stat vreo două ore, m-am dus la Budapesta, m-am dezbrăcat, mi-am dat hainele la curățat, m-am curățat tot și m-am întors înapoi la Comitetul Central. Acolo, exact când am ajuns eu înapoi, parcă și acum văd faza, că de multe ori mă gândesc să nu o confund cu cea care e tot publică, a plecat elicopterul, tot începuse lumea să huiduie și de acolo am fost la televiziune, m-am lovit și m-am dus la spital, dar m-am dat pe alt nume. Mi-era frică.”, a povestit „Spaima Loteriei”.