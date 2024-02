Motivul pentru care tânăra din imagine nu poate rezista mai mult de 3 ore într-o relaţie: ,,Sunt superbă, dar am fost singură toată viața mea!”

Modelul și influencerița din Los Angeles, Hope Schwing, în vârstă de 25 de ani, spune că găsirea iubirii nu este neapărat ușoară atunci când ești prea frumoasă.

Cu peste zece milioane de admiratori pe rețelele de socializare, cu foarte mulți fani și oameni care o cunosc, Hope nu a putut să aibă niciodată o relație, pentru că nu a simțit niciodată iubirea adevărată. Motivul pentru care tănăra preferă să fie singură este lipsa de încredere, pentru că, după cum susține aceasta, bărbații pot fi vicleni:

,,Este foarte, foarte greu pentru mine să am încredere că este tipul potrivit.”, a recunoscut ea într-un interviu pentru The U.S. Sun.

Hope folosește aplicațiile de dating, dar a spus că este mai mult un ,,impuls de ego” pentru a vedea cine o place, nu pentru a-și găsi iubirea. Majoritatea interacțiunilor ei de acolo nu au durat mai mult de trei ore:

,,Am avut un tip care mi-a spus că mă iubește după trei ore de discuție. A fost foarte ciudat. Asta chiar m-a speriat foarte tare. L-am blocat după aceea. Nici măcar nu fusesem la o întâlnire”,a povetsit Hope.

Citește și: POVESTEA FABULOASĂ A LISEI. FEMEIA A DORMIT TIMP DE 6 ANI ÎN ACELAȘI PAT CU UN BĂRBAT CARE A FOST TRIMIS, DE FAPT, SĂ O SPIONEZE

Tânăra susține că e prea frumoasă ca să poată fi iubită

Hope a devenit virală pe TikTok după ce a postat un videoclip în care susținea că este ,,prea frumoasă pentru a avea un iubit”, însă adevărul ar fi cu totul altul:

,,Știu că sunt simpatică. Probabil că sperii bărbații.”, a spus ea.

Nu doar frumusețea îi pune piedici acestei tinere, ci, în special, frica de nu suferi. La un moment dat, Hope a spus că trebuie să fie ,,realistă” și probabil că va trece prin suferință, dar teama de a fi rănită o ține pe loc. Ea nu a avut multe întâlniri oficiale – utilizarea aplicațiilor de întâlniri ducând doar la o cină – și spune că îi place să fie singură pentru a nu se stresa:

,,Îmi prețuiesc timpul atât de mult… Fazele de cunoaștere nu sunt o mare problemă pentru majoritatea oamenilor, dar pentru mine, ele sunt, pentru că nu mă las vulnerabilă emoțional cu băieții.”, a spus ea.

Cu toate acestea, Hope este încă optimistă și simte că persoana potrivită ei există și are deja imaginea în capul ei. După ce și-a prioritizat sănătatea și a trecut printr-o ,,călătorie uriașă de fitness”, în care a pierdut 70 de kilograme, ea caută un partener ideal cu care să trăiască o viață întreagă. În mintea ei, iubitul ideal este ,,înalt, îngrijit, amuzant și carismatic”, pentru că ,,nu suportă bărbații banali”.

Deci, pentru moment, ea alege să se distreze până când întâlnește cu adevărat pe cineva cu care ar putea începe o relație serioasă:

,,Va veni timpul când voi găsi tipul potrivit, dar până atunci fac doar ceea ce vreau.”, a concluzionat Hope.

Citește: COȘMARUL PE CARE COLEEN ÎL TRĂIEȘTE ALĂTURI DE SOȚIA SA. CHIAR DACĂ ȘTIE CĂ ÎL ÎNȘALĂ, NU POATE DIVORȚA DE EA

FOTO: Instagram