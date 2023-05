Motivul real pentru care Andreea Moromete s-a autoeliminat de la Survivor. Cum a fost salvată miraculos Ștefania Stănilă

Andreea Moromete și Ștefania Stănilă au avut mari emoții în Consiliul de eliminare de seara trecută. Ambele concurente au mărturisit, pe parcursul lor în competiție, că nu își doresc să părăsească Survivor, dar iată că până la urmă a venit și rândul lor la nominalizare. Cea care a părăsit concursul este Andreea Moromete. Războinica i-a înmânat Alexandrei Porkolab simbolul imunității ascunse, refuzând să se salveze. Uimită de alegerea pe care a făcut-o fosta concurentă cu banderolă albastră, Alexandra a declarat: „Sunt șocată. Dacă de obicei am cuvintele la mine, de data asta Andreea a reușit să mă lase fără. Nu mă așteptam nici să ajungă la mine ăsta, ea îl merita din plin”, a spus Porkolab la Pro TV. Andreea Moromete a refuzat să se salveze prin simbolul imunității ascunse

Cu toate că avea simbolul imunității ascunse, Andreea Moromete a fost eliminată de la Survivor, în ediția de aseară. Și, implicit, Ștefania Stănilă a fost salvată. De fapt și de drept, a fost vorba despre autoeliminare. Asta pentru că fosta Războinică a refuzat, pur și simplu, să folosească simbolul și să se salveze. Cu toate acestea, ea a explicat și motivul, care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată.

Întrebată de prezentatorul Daniel Pavel de ce a considerat că este mai bine așa, concurenta a răspuns:

„Pentru că v-am spus că scopul meu în competiția asta a fost să demasc oamenii și mi-am dorit mai tare decât să mă protejez pe mine și să merg mai departe. Mi-am dorit mai tare să se vadă cum este fiecare om”.

(CITEȘTE ȘI: I-AM FĂCUT CALCULUL! CÂȚI EURO A PRIMIT ANDREEA MOROMETE DIN PARTEA PRO TV, PENTRU CELE 18 SĂPTĂMÂNI LA SURVIVOR)

Andreea Moromete: „Sunt recunoscătoare că am făcut parte din aventura asta”

Vizibil emoționată, Andreea Moromete și-a luat rămas bun de la toți coechipierii săi. Chiar și la plecare, fosta Războinică a avut câteva înțepături cu Andrei Krișan, pe care l-a descris ca fiind egoist. Tânăra în vârstă de 23 de ani i-a luat pe toți în brațe, cu excepția rivalului ei.

„Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor oamenilor care m-au votat. Sunt recunoscătoare că am făcut parte din aventura asta. Le mulțumesc celor care m-au adus aici prin biletul de aur și, ca de plecare, vreau să fac un cadou cuiva. Un cadou pentru care am muncit de am rupt. Vreau să îl las unei mămici, pentru că așa cum luptă ea pentru fetița ei, Antonia, așa am luptat eu pentru nepoțica mea, Victoria”, a declarat Andreea Moromete la Pro TV.

(VEZI ȘI: „BLAT” LA SURVIVOR CU ELIMINAREA ANDREEI MOROMETE? SCANDAL URIAŞ LA PRO TV)