Motivul real pentru care Viviana Sposub a renunțat la televiziune. Din ce face bani în prezent

Viviana Sposub a fost prezentă mult timp pe micile ecrane la unele dintre cele mai mari televiziuni din România, precum Antena 1, Pro TV și Kanal D. În cele din urmă, iubita lui George Burcea a renunțat la acest domeniu, iar acum activează în mediul online. Au existat mai multe zvonuri legate de plecarea sa de la TV, însă acum fosta prezentatoare a dezvăluit motivul real.

În urma aparițiilor sale la televizor, Viviana Sposub a reușit să se facă remarcată și a adunat peste 200.000 de urmăritori în mediul online. Notorietatea sa pe rețelele de socializare îi oferă posibilitatea de a lucra la diverse colaborări importante.

Viviana Sposub a făcut parte din mai multe proiecte de televiziune. A debutat pe micile ecrane la Antena 1, în calitate de reporter și prezentatoare meteo. Ulterior, a ocupat postul de prezentatoare TV la matinalul Vorbește Lumea, de pe Pro TV.

De asemenea, iubita lui George Burcea a participat la diverse reality show-uri, precum Ferma și Bravo, ai stil!, iar în cele din urmă a prezentat matinalul Dimineața cu noi, de la Kanal D. Emisiunea a fost scoasă din grilă în mod brusc. Atunci, Viviana Sposub a decis să renunțe la televiziune și să se implice în proiecte în mediul online.

„Am făcut tranziția mai mult către online. De ce? Pentru că îmi permite să mă exprim liber, să am control asupra conținutului meu și să fiu mult mai aproape de oameni. Prin urmare, am pus proiectele din televiziune în așteptare și am început să mă concentrez pe munca mea online. Sunt incredibil de fericită că am ocazia să colaborez cu brandurile mele preferate și să particip la proiecte creative. Mă gândesc să mă întorc la TV la un moment dat, dar deocamdată îmi place direcția în care merge cariera mea!”, a spus Viviana pentru British Thoughts Magazine.