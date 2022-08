Motivul scandalos pentru care un turist din Petroșani a fost dat afară de pe o plajă din Vama Veche: „Am plecat spre Bulgaria”

Un român a trecut prin momente stânjenitoare săptămâna trecută. Bărbatul și-a dorit doar să se așeze pe o plajă din Vama Veche, iar un administrator l-a dat afară imediat. Iată întreaga poveste.

Pe grupul de Facebook ”Vama Veche” sunt peste 42 de mii de persoane, iar acolo lumea scrie diverse întâmplări din stațiune sau se pun întrebări referitoare la plajă, localuri și alte lucruri ce au legătură cu județul Constanța. Tot aici, un bărbat a povestit întâmplarea recentă pe care a avut-o el sâmbăta trecută, pe o plajă din stațiunea Vama Veche.

CITEȘTE ȘI: HALUCINANT! O FETIȚĂ LĂSATĂ PE O SALTEA ÎN VAMA VECHE A AJUNS ÎN… BULGARIA

Povestea incredibilă a unui turist din Vama Veche

Potrivit spuselor bărbatului, el a vrut să stea câteva ore pe o plajă frumos amenajată, iar în momentul în care el și-a scos prosopul, administratorul plajei l-a gonit. De asemenea, el a fost amenințat cu poliția, dar și cu faptul că trebuie să plătească o amendă. Iată ce spune legea, de fapt.

”Am primit „INTERZIS” pe o plajă din Vamă.

Nici nu mă mai mir de ce românii aleg vacanțele din Bulgaria, Grecia, Turcia. Sâmbăta, 13.08.2022, în drum spre Bulgaria am hotărât să ne bucurăm câteva ore de marea și razele soarelui din Vamă. De pe strada Falezei, în zona hotelului Electra, am văzut o plajă amenajată cu două rânduri de umbrele cu stuf și șezlonguri. În momentul în care am pus prosopul pe nisip a venit un așa zis administrator și ne a zis să părăsim plaja dacă nu vrem să închiriem șezlong că altfel plătim amendă și vor chema poliția.

I-am explicat acelui domn că prin contractele de concesionare orice operator privat este obligat prin lege să lase 30 % din suprafața sectorului concesionat la liber pentru orice turist din lumea asta care vrea să stea la soare cu prosop sau cearșaf.

Pentru că n-avea rost tot circul creat, am plecat din țara mea spre Bulgaria cu regretul că avem plaje frumoase, mai ales când macii sunt înfloriți, și marea are culoarea azurului, dar sunt interzise”, a povestit bărbatul, pe Facebook.

VEZI ȘI: NU ESTE O EROARE! CÂȚI LEI A PLĂTIT UN TURIST PE O PORȚIE DE PASTE CARBONARA, ÎNTR-UN RESTAURANT DIN VAMA VECHE