Motivul tulburător pentru care o femeie regretă adopția fiicei sale: ”Sună oribil, dar a fost o greșeală”

O femeie a reușit să atragă numeroase antipatii și chiar să fie judecată aspru pe rețelele de socializare după ce a dezvăluit că regretă adopția fiicei sale. Mama a recunoscut că nu a simțit niciodată o legătură cu cea mică și nici nu a iubit-o la fel de mult ca pe copiii ei biologici.

Femeia și-a făcut public povestea în mediul online. În spatele unui pseudonim, povestea ei a stârnit indignarea celor care au citit drama prin care trece de când a decis să adopte un copil. Uilizatoarea Reddit a explicat că nu a putut rămâne însărcinată și a decis să adopte o fetiță. Decizie pe care a regretat-o după ce a reușit să devină mama copiilor săi biologici.

Femeia povestește că nu a reușit niciodată să stabilească o conexiune între ea și fiica ei adoptivă, care acum are 15 ani, mai mult de atât, regretele au început să se amplifice în momentul în care a născut primul ei copil biologic prin FIV (fertilizare în vitro).

„Am adoptat această fetiță frumoasă ai cărei părinți erau prea mici pentru o crește ei înșiși. Am iubit-o atât de mult și nu am tratat-o diferit, dar nu am avut niciodată sentimentul că este a mea. Adesea simt că aș îngriji copilul altcuiva. Mă simt groaznic, dar nu mă pot abține. Am încercat să mă forțez să simt asta, dar pur și simplu nu o fac. Ea are 15 ani acum și nu am simțit niciodată o legătură cu ea”, a povestit femeia pe Reddit.