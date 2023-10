N-a ținut cont de bani! Bianca Drăgușanu și-a transformat total locuința: „I-a crescut valoarea”

Se cunoaște, deja, faptul că Bianca Drăgușanu nu investește doar în propria imagine, ci și în bunăstarea familiei și a locuinței. Recent, în cadrul unui interviu, iubita lui Gabi Bădălău a mărturisit că și-a transformat total locuința, iar pentru a-și vedea visul împlinit, a trebuit să bage mâna adânc în buzunar. Detaliile se află mai jos, în articol.

Locuința Biancăi Drăgușanu a intrat într-un proces de renovare, în ultimele luni. Pentru a-și vedea visul împlinit, vedeta a băgat adânc mâna în buzunar. În cadrul unui interviu, iubita lui Gabi Bădălău a vorbit despre modul în care s-a apucat de curățenie și cum și-a aranjat casa, pentru a fi pe gustul ei. De altfel, pe lângă amenajarea boxei și a casei, a făcut ordine printre articolele vestimentare. A mărturisit că are saci întregi cu haine care vor fi oferite sub formă de donație, iar o parte dintre ținute le va da apropiaților.

„Mi-am renovat casa și boxa. Acolo, în boxă eu am un spațiu de depozitare. Aveam acolo niște cauciucuri mai vechi, de la mașina mea. Nu am aflat încă cât valorează cauciucurile respective, dar vreau să le vând. Nu am loc în spațiul acela și trebuie să organizez totul. Zilele acestea a fost haos la mine acasă”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu și-a renovat locuința, alegând diverse corpuri pe comandă

Pentru a fi totul ca la carte, Bianca Drăgușanu nu a apelat la un designer pentru interior, ci a amenajat locuința după bunul plac. Inspirându-se de pe diverse platforme, iubita lui Bădălău a reușit să își transforme total spațiul în care locuiește de un deceniu. De altfel, a ales obiecte pe comandă, iar investiția este uriașă.

„Eu mi-am redecorat și locuința. Am văzut niște poze pe Instagram și niște filmulețe pe TikTok cu home decor. Am ales așa, după gustul meu și am unit ideile. (…) Nu am avut un designer care să se ocupe de treaba asta, am făcut totul după gustul meu. Eu stau acolo de aproape 10 ani, iar acum a crescut și valoarea locuinței, pentru că am investit destul de mult în renovare. Toate piesele sunt foarte frumoase, au venit pe comandă, a durat 2 luni până au ajuns. Chiar am investit mult, puteam să îmi iau o mașină cu banii pe care i-am dat pe renovare”, a spus Bianca Drăgușanu, pentru Fanatik.

Sursă foto: Cancan.ro, Instagram