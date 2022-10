Un cuplu a avut parte de o situație bizară chiar în ziua nunții. Deși trebuiau să își pună pirostriile, mireasa a rămas singură în fața altarului, pentru că mirele se afla la mii de kilometri distanță.

Hazel Taylor și Kareem Kowaitly s-au cunoscut în anul 2019. Între cei doi a fost dragoste la prima vedere. Hazel este din Anglia și profesează ca asistentă medicală. În anul în care l-a cunoscut pe Kareem, tânăra plecase peste hotare, mai cu seamă în Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi, pentru a profesa aceeași meserie, însă pe mai mulți bani.

Nu au putut să se căsătorească în Emirate

Deși, la momentul respectiv, existau foarte multe restricții în vigoare, din cauza pandemiei de coronavirus, Hazel a avut ocazia să îl întâlnească pe Kareem, un bărbat de origine musulmană. După ce s-au cunoscut și au decis să formeze un cuplu, Hazel a dorit să se întoarcă în Marea Britanie, însă nu singură, ci însoțită de partenerul ei. Decizia a fost luată, în special, pentru că nu aveau voie să locuiască împreună în Emirate. Potrivit tradiției și culturii musulmane, pentru ca două persoane să conviețuiască trebuie să fie căsătorite. Cei doi au dorit să se căsătorească în Abu Dhabi, dar legea nu i-a lăsat, pentru că partenera lui Kareem nu era musulmană.

Hazel și Kareem nu au făcut nunta nici până acum

După ce s-au mutat în Marea Britanie, cei doi au descoperit că nu aveau, de fapt, nici aici voie să se căsătorească, pentru că Hazel pirduse statutul de rezidentă. În urma acestor evenimente, cei doi au decis că ar fi bine să se căsătorească în Georgia, apoi să facă o petrecere de nuntă în Marea Britanie.

Planurile le-au fost date peste cap și de data aceasta și au fost nevoiți să se căsătorească mai devreme, din cauza războiului din Ucraina. În luna aprilie s-au căsătorit, iar în luna septembrie au programat nunta. Între timp, bărbatul a depus și o cerere de viză, având în vedere că s-a căsătorit cu britanica Hazel.

„Nunta urma să fie pe 3 septembrie. Când am aplicat pentru viză, timpul de așteptare era de 12 săptămâni. Planul nostru era ca, în situația în care cererea era respinsă, să mai aibă timp să obțină o viză de turist doar pentru nuntă, dar nu am mai primit niciun răspuns. Tatăl meu a venit din Australia, iar alte persoane au venit din Europa, așa că am avut o petrecere. Am transformat tortul de nuntă în prăjituri, iar buchetul de mireasă, într-o arcadă de flori. Și am băut multă tequila. Am încercat să nu plâng și cred că am plâns doar de două ori”, a spus Hazel pentru kentonline.co.uk.

Temerile sale s-au adeverit. Cererea fusese respinsă. Atunci, Hazel a trebuit să contacteze autoritățile din Marea Britanie, pentru a afla motivul respingerii. Situația nu a putut fi rezolvată nici până la momentul actual, iar cei doi soți se află la mii de kilometri distanță unul față de celălalt. Ea se află în Marea Britanie, iar el în Emirate.

Sursă foto: Pixabay