Narcisa îl acuză pe Nicolae Guță de consum de droguri? Ce dezvăluiri șocante a făcut, în direct: „Îi plac plantele!”

Luni, Narcisa Guță și-a serbat ziua de naștere și chiar dacă nu se mai află în lux ca în alți ani, fosta soție a lui Nicolae Guță este fericită și mulțumită de viața pe care o duce: are grijă de fiul său, Alberto, face sală, mănâncă mai sănătos și este un om mai bun și mai temperat. Cu toate acestea, rănile trecutului au rămas deschise pentru Narcisa.

Narcisa Guță a venit ieri la Showbiz Report de la Antena Stars și a făcut o serie de dezvăluiri șocante. Fosta soție a lui Nicolae Guță susține că pe manelist nu-l mai interesează deloc de copilul său, Alberto, iar celorlalți copii pe care îi are le-a asigurat totul.

Pentru a se întreține, Narcisa a mărturisit că a fost nevoită să-și vândă și ultima mașină pe care o avea, iar în urma vânzării acesteia a reușit să se aleagă cu o sumă frumușică.

„Păi eu nu mai am nimic, am avut apartamente, am avut mașini. Acum am vândut ultima mașină pe care o aveam. Pe Guță nu-l interesează de copil, pentru mine este mort omul ăsta, nu mai există. Se află printre cei vii? Nici nu vreau să mă sune Guță, că dacă mă sună își ia mardeală (bătaie, n.r.). Face diferențe între ei (între copii, n.r.), pe cei pe care îi are acolo la Petroșani îi iubește mai mult, le-a dat de toate, nouă nimic” a spus Narcisa Guță, la Antena Stars.

Narcisa Guță, acuzații grave la adresa lui Nicolae Guță

Tot în cadrul aceleiași emisiuni, Narcisa Guță a mărturisit, în mod indirect, că Nicolae Guță ar consuma droguri. Dezvăluirile i-au șocat pe moderatori.

„Îi plac plantele…agățătoare” a spus Narcisa, despre fostul ei soț. Mai mult, cea care i-a fost alături cel mai mult manelistului a mai mărturisit că acesta, acum, nu mai este căsătorit în acte, căci a divorțat recent de partenera lui de viață, lucru ce nu se știa până acum.