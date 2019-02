Narcisa și Nicolae Guță s-au împăcat, la 4 ani de la divorț! „În viață nu programăm nimic, merg pe mâna destinului”

Narcisa și Nicolae Guță au reușit să treacă peste toate problemele și au decis să se împace. După ce ani de zile s-au certat din cauza geloziei, se pare că lucrurile au intrat pe un făgaș normal, iar cei doi au devenit prieteni de dragul copilului pe care îl au împreună, Alberto.

„Și atunci eram decentă, dar era mai multă gelozie. Am pierdut mult în viață pentru că am spus ce gândesc în față. Nu sunt îndrăgostită. În viață nu programăm nimic, merg pe mâna destinului. Sunt binecuvântată cu băiatul meu, nu programez nimic. Am vrut să îl dau în judecată din răzbunare în trecut. Nu mai am nici o relație cu Guță, vorbim strict despre copil. Ajută cu bani, nu avem nici o înțelegere. L-am iubit foarte bun, are un suflet foarte bun.”, a declarat Narcisa Guță, la Agenția Vip.

Cine este mai bogat: Florin Salam, Adi Minune sau Nicolae Guță?!

Maneliștii nu sunt mari oameni de afaceri, însă au parte întotdeauna de profit în activitățile lor, iar câștigurile sunt fabuloase, cu multe zerouri în coadă. Multă lume se întreabă cine este mai bogat, Florin Salam, Adi Minune sau Nicolae Guță?

Primul loc în acest top trei îl ocupă detașat Nicolae Guță, cu o avere de 2 milioane de euro. Nici Florin Salam sau Adi Minune nu se lasă mai prejos. Dacă în urmă cu mulți ani își câștiga pâinea muncind ca sudor sau chelner, acum Nicolae Guță se lăfăie în bani. Acesta se laudă cu o avere de nici mai mult, nici mai puțin de 2 milioane de euro. Guță mai deține 3 palate în Petroșani, estimate la peste un milion de euro, dar și 2 locuințe într-un cartier de lux din Capitală.

Florin Salam ocupă locul doi, cu o avere aproximativă de 1,3 milioane de euro.

Pe locul al treilea în topul celor mai bogați maneliști se află Adi Minune. Acesta se laudă cu o avere de peste 1 milion de euro, 15 vile și 13 mașini.