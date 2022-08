Nostalgia anilor 2000 a fost adusă weekend-ul trecut pe scena de la UNTOLD de reunirea trupei Gaz Pe Foc. 30 de ani au trecut de la fondarea band-ului, însă oamenii au fost la fel de entuziasmați ca pe vremuri, în momentul în care Lucian Viziru, Andrei Roșu, Alin Lupșa și Paul Panait s-au reunit, pentru a marca cele trei decenii de existență. Cum a fost momentul lansării pentru ei, dar și cum ar fi arătat trupa dacă ar fi apărut pe piață cu 25 de ani mai târziu? Chiar cei patru membri au dezvăluit, într-un interviu exclusiv, pentru CANCAN.RO.

Trupa „Gaz Pe Foc” s-a destrămat, însă piesele care făceau furori în anii 2000 au rămas în amintirea fanilor. Acest lucru a fost demonstrat weekend-ul trecut, atunci când band-ul a fost prezent în Cluj-Napoca pentru a readuce nostalgia chiar pe scena de la UNTOLD.

Mulți ani au trecut de la ultima apariție în formulă completă a trupei în cadrul unui concert, însă, emoțiile au fost retrăite la cote maxime zilele trecute, atunci când băieții s-au reunit și au sosit la Cluj.

„Se pare că lumea nu ne-a uitat chiar de tot”

Așa cum dezvăluie chiar Lucian Viziru, impactul cu publicul de la UNTOLD a fost emoționant și surprinzător, iar asta pentru că nu se aștepta la o primire atât de călduroasă din partea participanților, după atâția ani în care trupa nu a mai susținut concerte.

„Și pentru mine a fost emoționant pentru că nu mă așteptam să avem o reacție așa de bună în momentul în care am intrat pe scenă, adică am zis «Bă, au trecut 30 de ani de la ultima apariție împreună pe scenă și lumea ne-a uitat», dar uite, se pare că nu ne-a uitat chiar de tot”, a spus Lucian Viziru, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Am preferat să îi copiem pe alții„

Piața muzicală s-a diversificat, însă în urmă cu trei decenii, băieții de la Gaz Pe Foc erau considerați pionierii boy-band-urilor, iar în același timp, inimile domnișoarelor îndrăgostite nebunește de carismaticii băieți erau frânte rând pe rând.

Anii au trecut, însă Lucian Viziru a dezvăluit că trupa „Gaz Pe Foc” ar fi avut nevoie de alte band-uri pe care să le copieze în cazul în care ar fi apărut pe piață mult mai târziu. Acest lucru este mai puțin faptic în ziua de astăzi pentru că, spune el, nu prea mai există trupe.

„Trebuia să avem pe cine să copiem că, la vremea respectivă, îi copiam pe Backstreet Boys, ′N SYNC și așa mai departe. În ziua de astăzi, nu mai știu ce band-uri sunt, adică sunt prin Japonia, prin China, pe unde or fi ei, ar fi trebuit să mai luăm încă 2-3 băieți probabil, dar noi asta am făcut. Am preferat să îi copiem pe alții”, a spus Viziru.

Băieții de la Gaz pe Foc au dat cărțile pe față și au scos la iveală motivul pentru care trupa a ajuns să se destrame. După cum mărturisesc chiar ei, managerul lor din acele timpuri i-a avertizat că se vor certa din trei motive: faimă, bani și femei, lucru care s-a și adeverit în timp.

„Noi ne-am despărțit… prima despărțire că au fost mai multe, așa gradual. Ne despărțeam după ce stăteam foarte mult timp împreună într-un turneu de exemplu, două luni, trei luni.

Managerul nostru de atunci ne-a spus în felul următor: Vă veți certa de la trei lucruri: faimă, bani și femei» și ne-am certat de la toate trei. Câte puțin, n-a fost ceva… A fost un mix extraordinar”, au spus băieții de la Gaz Pe Foc, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Nu mai sunt la fel de mulți bani ca pe vremuri„

În aceeași măsură în care a fost solist în trupa „Gaz Pe Foc”, fiind în atenția unui public numeros, Lucian Viziru a cunoscut succesul și ca actor de telenovele.

Făcând furori cu rolurile sale numeroase și pline cu picanterii, considerat un „latino lover”, Lucian crede că telenovelele românești se află într-o pantă descendentă, pentru că oamenii preferă un alt gen de proiecte în ziua de astăzi, dar nici bani pentru investiții nu mai sunt.

„Are la ce să se uite lumea, telenovele mai puțin, dar mai există proiecte de succes, se mai fac seriale, nu la fel de multe, nici nu mai sunt la fel de mulți bani ca pe vremuri, ăsta cred că ar fi motivul principal pentru care nu se mai fac la fel de multe proiecte”, a încheiat Lucian Viziru.

