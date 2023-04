Nemulțumirea lui Gică Hagi după înfrângerea cu FCSB. „Au făcut foarte puțin în seara asta”

Luni, 17 aprilie, FCSB și Farul s-au înfruntat în etapa a patra din play-off-ul Superligii. Formația roș-albastră s-a impus cu scorul de 2-1 la capătul unui meci extrem de disputat. În urma acestui succes FCSB s-a apropiat la doar două puncte de echipa constănțeană, care se menține pe primul loc. La finalul partidei, Gică Hagi (58 de ani) a fost dezamăgit de atitudinea jucătorilor săi, mai ales a celor din compartimentul ofensiv.

Luni seară, FCSB a primit vizita celor de la Farul în cadrul etapei a patra din play-off-ul Superligii. Echipa roș-albastră avea nevoie neapărat de un succes pentru a se menține cu șanse reale în lupta pentru titlu.

Gică Hagi, dezamăgit de atacanții săi după înfrângerea cu FCSB

Partida de pe Arena Națională a început în forță, ambele echipe încercând să deschidă scorul încă din primele minute de joc. Formația roș-albastră a fost însă mai insistentă, iar în minutul 35 Andrea Compagno a deschis scorul din penalty. Până la pauză tabela a rămas neschimbată. După revenirea de la cabine, în minutul 47, Florinel Coman a majorat scorul în favoarea echipei sale. Constănțenii au dat însă rapid semne de viață și au redus din handicap în minutul 51, prin Enes Sali. Echipa lui Gică Hagi nu a avut însă forța să egaleze, ratând nenumărate ocazii de gol până la final. Astfel, meciul s-a terminat cu victoria celor de la FCSB, cu scorul de 2-1.

Vădit dezamăgit de această înfrângere, Gică Hagi și-a criticat aspru jucătorii, mai ales pe cei din compartimentul ofensiv, care au oferit extrem de puțin în acest meci.

„Cred că nu am fost noi în seara asta. Am avut ocazii, dar am pierdut mingea ușor. Nu am făcut contraatacul, puteam să marcăm și noi primii. Calitate foarte puțină în partea adversă.

Pe o presiune a adversarului, trebuie să știi să construiești, trebuie să ai atacanți care fac diferența. Dacă nu, o ia adversarul.

Cred că în careu au marcat un gol (n.r. cei de la FCSB) mai mult decât noi. Eu nu sunt mulțumit cum a arătat echipa. Ofensiv, nu am fost noi. Când nu ești tu, e greu.

Acum e la cald, important e că nu am fost noi. Când pierzi e clar că ești supărat. Când nu ești tu, nu poți să aspiri la rezultate bune. Fotbalul e făcut din momente și situații.

Trebuia să aduc ceva în plus (n.r. legat de schimbări). Nu a mers cum am vrut noi. În prima repriză am avut situații la ultima pasă. Nu o dau pe atacanți, dar au făcut foarte puțin în seara asta”, a spus Gică Hagi

