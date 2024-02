Netflix a dat lovitura cu acest film! Pelicula vizionată de milioane de utilizatori a ajuns în top 3, la nivel mondial

Netflix a reușit să dea lovitura cu un film lansat pe 19 ianuarie 2024. În doar câteva săptămâni, pelicula a fost vizionată de milioane de utilizatori și a ajuns în top 3, la nivel mondial. A devenit o preferință a cinefililor, crescând în popularitate. De altfel, filmul tratează subiecte sociale sensibile! Vezi mai jos, în articol, despre ce este vorba.

Utilizatorii platformei de streaming Netflix au o nouă preferință. În data de 19 ianuarie 2024 a fost lansat filmul „Bucătăria” („The Kitchen”). În peliculă apar Kane Robinson, Jedaiah Bannerman și Hope Ikpoku Jr. De altfel, filmul a ajuns popular în România. Filmul este regizat de Daniel Kaluuya și Kibwe Tavares și tratează subiecte sociale sensibile.

Filmul de pe Netflix care a ajuns în top 3 la nivel global

Isac (sau Izi) are doar 21 de zile la dispoziție să reușească să strângă bani, pentru a-i putea oferi drept garanție pentru un apartament. În prim-plan apare și Benji, fiul uneia dintre colege de muncă ale mame lui Isac. Filmul a atras imediat privitorii, iar pelicula a ajuns în top 3 la nivel mondial!

Filmul are o descriere care a atras imediat atenția cinefililor: „Într-o Londră distopică, în care disparitatea dintre cei bogați și cei săraci a atins punctul culminant, au fost eradicate toate locuințele sociale, cu excepția The Kitchen. În această enclavă rămasă persistă o comunitate rezistentă, hotărâtă cu fermitate să își păstreze locuința dragă”.

De altfel, anul 2024 a venit cu vești interesante pentru cinefili. Anul acesta se anunță a fi promițător în privința producțiilor care vor apărea. Utilizatorii platformei Netflix așteaptă noi filme și seriale. De exemplu, în luna februarie 2024, vor mai apărea câteva producții. Astăzi, 13 februarie, apare filmul „Kill Me If You Dare”, pe platforma de streaming. Apoi, din data de 14 februarie 2024, chiar de Valentine’s Day, va fi disponibilă pelicula „The Heartbreak Agency”. Lista completă pentru luna aceasta se regăsește la acest link.

Iată alte filme care apar luna aceasta:

„The Abyss” apare din data de 16 februarie 2024;

„Through my Window: Looking at You” va fi disponibil din 23 februarie 2024;

„Code 8 Part II” apare din 28 februarie 2024.

