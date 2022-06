Netflix România | Te-ai săturat să adormi la episodul 2 și să te trezești la episodul 9? Ce trebuie să faci ca să oprești funcția „autoplay”

Te-ai săturat să adormi la episodul 2 și să te trezești la episodul 9? Netflix România pune la dispoziție noi setări pentru funcția ”autoplay”, dar și un ghid cu setările corespunzătoare pentru previzualizările video redate automat, cele care apar în timpul emisiunilor sau filmelor. Iată despre ce este vorba!

Fanii Netflix au ocazia de a se bucura de filmele și emisiuniile preferate fără a mai fi întrerupți de previzualizările video redate automat. O altă veste bună vine și pentru cei somnoroși, care adorm în timpul emisiunii sau a serialului.

Deși videoclipurile cu redare automată pot fi utile pentru a găsi conținut nou, ele pot fi, de asemenea, incredibil de enervante. Mulți oameni nu știu că pot dezactiva, de fapt, această funcție.

Puteți dezactiva funcția de redare automată navigând pe pagina Cont. Odată ajuns acolo, debifați „Autoplay previews while browsing on all devices” (Previzualizare automată în timpul navigării pe toate dispozitivele), apoi apăsați „Save” (Salvare) în partea de jos a paginii.

Netflix România: Ce trebuie să faci ca să oprești funcția „autoplay”

De pe această pagină, puteți, de asemenea, să setați astfel încât, atunci când terminați un episod al unui serial, Netflix să nu ruleze automat episodul următor.

Pentru a face acest lucru, debifați „Autoplay next episode in a series on all devices” (Redare automată a următorului episod dintr-o serie pe toate dispozitivele).

Aceste setări funcționează pentru fiecare profil în parte, așa că, dacă utilizați mai multe profiluri, va trebui să modificați setările pe toate.

