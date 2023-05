NEWS ALERT! Evaluarea Naţională a fost reprogramată! Ce se întâmplă cu examenele elevilor de clasa a VI-a

Din data de 22 mai, majoritatea profesorilor din întreaga țară au intrat în grevă generală. Aceștia sunt nemulțumiți de salarii și sunt determinați să nu se oprească până când nu își vor atinge obiectivele. Însă, sistarea activității de către cadrele didactice are consecințe mai ample decât mulți se așteptau. Mai exact, Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a a fost reprogramată din cauza grevei. Mai mult, și restul examenelor s-ar putea decala în cazul în care cerințele profesorilor nu sunt îndeplinite.

Prima consecință în cazul grevei profesorilor a apărut, Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a a fost reprogramată. Ministerul Educației a trimis, marți, spre publicare în Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, în anul școlar 2022 – 2023. Astfel, potrivit documentului cei din clasa a VI-a vor susține examenele în zilele de 30 mai (Limbă și Comunicare), respectiv 31 mai (Matematică și Științe ale naturii).

De asemenea, Iulian Cristache (Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi) spune că nu doar examenele naționale o să fie afectate. În urma unei discuții pe care a avut-o cu ministrul Educaţiei, Ligia Deca, s-a concluzionat că „vor veni nişte ordine de ministru prin care se vor decala nu numai examenele naţionale, ci și celelalte înscrieri, în clasa a V-a, competenţele”.

„Importante sunt examenele naţionale şi acolo într-adevăr avem o mare problemă şi trebuie să ne asigurăm că nu vor fi pierderi din acest punct de vedere. Examenele naţionale nu se pune problema deocamdată să le decalăm, cel puţin în acest moment. Rămâne de văzut, dacă după o săptămână această grevă va continua, probabil că vom gândi şi în aceatsă cheie”, a mai spus Iulian Cristache. (CITEȘTE ȘI: CÂND SE VA TERMINA, DE FAPT, GREVA PROFESORILOR. ANUNȚURILE DIN ULTIMELE ZILE NU SUNT DELOC ÎMBUCURĂTOARE PENTRU PĂRINȚI ȘI ELEVI) Profesorii continuă greva Astăzi, 23 mai, este a doua zi de grevă. Cadrele didactice sunt revoltate și își susțin cauza. Încă din data de 17 mai a fost anunțat faptul că în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere este posibil ca examenele naționale să fie date peste cap. „Greva generală, care va fi declanșată în data de 22 mai, înseamnă încetarea lucrului. Fac un apel către părinți să înțeleagă și recomandăm să țină copiii acasă. Grevă înseamnă încetarea lucrului. Nu se pun absențe, nu se predă, nu se evaluează. Există riscul, și o spunem responsabil, să se dea peste cap și examenele naționale. Vina nu mai e a noastră, nici a oamenilor din sistem, ci a guvernanților”, declara Simion Hăncescu, președinte al FSLI (Federația Sindicatelor Libere din Învățământ). Iar după prima zi de grevă situația nu este una îmbucurătoare. Negocierile nu au mers prea bine, iar profesorii nu au de gând să își schimbe cerințele. O nouă rundă de tratative urmează astăzi, 23 mai, însă rezultatul pare că se anunță unul asemănător cu cel din ziua anterioară. Premierul Nicolae Ciucă este de părere că solicitările profesorilor „sunt foarte, foarte greu de îndeplinit”.

„Este foarte clar pentru noi toți că nu putem vedea profesorii în altă parte decât la catedră, iar pe copiii noștri – elevi sau studenți în bănci sau în amfiteatre. Nu cred că în momentul de față putem rezolva problemele blocând anul școlar. De aceea, mă angajez personal, (…) astăzi vom continua dialogul cu asociația părinților, a elevilor și, pe bază de dialog, vom rezolva problema. Fac apel la sindicate și la cadre didactice să înțeleagă măsurile pe care le-am luat”, a declarat Nicolae Ciucă.

