Nicola, lăsată cu gura căscată de oamenii străzii din SUA. „Erau pur și simplu...”

Nicola a vorbit pentru prima oară despre experiențele pe care le-a avut în Statele Unite ala Americii. Vedeta a fost șocată atunci când a ajuns pentru prima oară peste ocean. Ce a impresionat-o cel mai tare?

Prima dată când a ajuns în America, Nicola a fost plăcut surprinsă. Vedeta a fost impresionată de oamenii de acolo. Viața americană a fost pe placul artistei, mai ales că oamenii de acolo au altă atitudine, fiind mult mai relaxați. Mai mult, aceasta a dezvăluit că își dorește să se întoarcă peste ocean.

„O cerșetoare, o femeie fără adăpost, ‘homelles’ s-a dus în magazin și mi-a adus bricheta ei și mi-a dat-o. Asta chiar nu am povestit niciodată. Nu am povestit multe lucruri din experiența mea în America. Atunci când am fost prima dată în SUA, mergeam foarte mult cu metroul, pe jos și cu autobuzul. Mie îmi place să observ, să înțeleg viața de acolo. Și pur și simplu stăteam și mă uitam la oamenii de pe stradă. Ce mi-a mai plăcut a fost că mulți cerșetori cântau foarte frumos pe stradă. Mi se părea totul ‘wow’. Mi-a plăcut că cerșetoarea s-a oferit să mă ajute, deși nu mi-a cerut bani”, a povestit Nicola, pentru sursa citată.