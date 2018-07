Nicolae Dică: „Nu a mers nimic!”

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB a pus eșecul de la Giurgiu cu Astra din prima etapă a noului sezon competițional, scor 1-0, pe seama faptului că elevilor săi nu le-a ieșit absolut nimic.

„Nu a mers nimic. Am început bine, apoi s-a prăbușit totul. Nu am reușit să concretizăm nicio ocazie. Nu am fost lucizi în fața porții, nu am avut ritm de joc, nici agresivitate în fața porții. Am avut probleme anul trecut la fazele fixe. Acum pare că avem din nou. Nu reușim să ne concentrăm. S-a văzut și la mondial cât de importante sunt. Pe final l-am trimis pe Planici în atac. Speram să aducem mai multe mingi în careu și că va marca așa cum a făcut la meciurile cu CFR. Sperăm să se aducă la un moment dat un atacant. Trebuie să înțeleagă cei care sunt aici că așa nu putem să continuăm. Budescu a fost un jucător important pentru noi, dar nu avem ce face. Au mai fost jucători mari care au plecat și s-a putut și fără ei. Sper să fi fost doar un accident în seara asta”, a declarat Nicolae Dică.

Vicecampioana României, FCSB a debutat cu stângul în noul sezon competițional al Ligii I. Roș-albaștrii au fost învinși de Astra Giurgiu cu scorul de 1-0 (1-0), într-un meci disputat pe stadionul „Marin Anastasovici”. din Giurgiu, în cadrul etapei inaugurală a sezonului 2018-2019 al Ligii I.

Astra s-a impus prin golul marcat de atacantul Azdren Llullaku în minutul 43, fotbalistul albanez reluând cu capul în urma unui corner în plasa porții echipei pregătite de Nicolae Dică.

Programul primei etape din Liga 1

CFR Cluj – FC Botoșani 1-1

AFC Hermannstadt – Sepsi Sf. Gheorghe 1-0

Astra Giurgiu – FCSB 1-0

Duminică, 22 iulie:

Viitorul – Dunărea Călărași (ora 18:00)

Dinamo – FC Voluntari (ora 21:00)

Luni, 23 iulie:

Gaz Metan Mediaș – Concordia Chiajna (ora 18:00),

CSU Craiova – FC Politehnica Iași (ora 21:00).