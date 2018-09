Nicolae Stanciu: „Am început prost!”

Nicolae Stanciu, unul dintre cei mai activi jucători ai naționalei în duelul terminat nedecis cu Muntenegru, 0-0, a declarat la finalul partidei de pe „Ilie Oană” din Ploiești că partida a fost una de luptă.

„A fost un meci greu, un meci de luptă, pentru că ei sunt o echipă masivă, care joacă foarte, foarte dur. Din păcate nu am luat cele 3 puncte și e dezamăgitor că n-am început cu dreptul. Nu știu dacă e ceva ce ne putem reproșa. Am luptat, dar nu am fost lucizi în ultimii 30 de metri. Vom încerca să scoatem ceva bun din aceste două meciuri. E foarte important să câștigăm în Serbia. Am făcut un efort foarte mare. Am mai jucat la națională alături de Pintilii, în această poziție. E mai ușor să joci alături de un fotbalist ca el. Oricum el e punct fix în fața apărării și eu am încercat să construiesc mai mult. Vorbeam în timpul meciului și la pauză să tragem de la distanță pentru că ei se apărau jos și foarte bine, iar la centrări erau cu două capete mai mari decât noi. Astăzi nu ne-a ieșit. A încercat și Budescu și eu și Pintilii. Am început prost. Meciurile pe care le joci în deplasare sunt mai ușoare decât cele de acasă. Acasă toată lumea așteaptă ca noi să atacăm. În Serbia ei vor veni să ne atace și e mai ușor când o echipă te atacă sau poți să joci pe contraatac și ai mai multe spații”, a declarat Nicolae Stanciu la finalul meciului la Pro TV.

În celălalt meci din Grupa a 4-a, Seria C, a Ligii Naţiunilor, Serbia a câştigat cu 1-0 în deplasare cu Lituania.

Partida dintre Serbia și România va avea loc luni, 10 septembrie, de la ora 21:45, la Belgrad.