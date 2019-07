Nicoleta Luciu a făcut marele anunț pe Instagram. “Sunt în a doua săptămână și…”

Nicoleta Luciu a renunţat la televiziune pentru a se dedica creșterii celor patru copilaşi pe care îi are împreună cu soțul ei, Zsolt Cergo. La un moment dat, bruneta a pierdut lupta cu kilogramele, dar a început o dietă pe bază de salate pe care o urmează cu strictețe și grație căreia a slăbit aproape patru kilograme în doar 11 zile.

În prezent, Nicoleta Lucriu este foarte mândră de performanța pe care a realizat-o și vrea să aibă, din nou, un corp perfect.

„Fetelor, ce faceţi? Cum merge treaba cu salatele? La mine merge brici, brici, brici! În şase zile am dat jos trei kilograme. Suntem în a doua săptămână de dieta cu salate. Parctic, în a douăsprezecea zi. Eu după 11 zile am slăbit trei kilograme şi 800 grame. Două zile am rămas la aceeaşi greutate. Se pare că salata de fructe nu este ok în dietă. Eventual să facem numai mere, fără mango. Am poftă de costiţă la cuptor. Am oprit două dintre ele şi mănânc cu multă salată. Deci, după cum observaţi, la salată poţi să adaugi ce vrei”, a spus Nicoleta Luciu pe Instagram.