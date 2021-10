Nicoleta Voicu a început să creadă în gravitatea virusului COVID-19 după ce s-a infectat „M-a pus la pământ”

Nicoleta Voicu a început să creadă în coronavirus după ce s-a infectat cu virusul în urmă cu puțin timp. Interpreta de muzică populară suferă de COVID-19, însă nu s-a hotărât să se interneze în spital.

Cântăreața de muzică populară are simptome accentuate ale bolii de aproximativ o săptămână, însă refuză să apeleze la specialiști.

Cu toate astea, interpreta susține că a avut și încă are simptomele COVID-19 și este convinsă că s-a infectat, deși testele luate de la farmacie au ieșit negativ.

Alături de Elena Merișoreanu, interpreta care a fost externată recent după ce s-a luptat cu COVID-19, Nicoleta Voicu a vorbit despre stările pe care le-a avut în ultimele zile.

„În 7 zile am trecut prin toate stările Pământului, am văzut moartea cu ochii. Așa o stare de rău! Am mers în primele 2-3 zile pe ideea că e o banală răceală de sezon. (…) Eu am făcut parte din cei care nu cred în acest coronavirus, până m-a pus la pământ. După 2-3 zile de agonie, cu temperatură, cu stări febrile de nedescris, m-am trezit că nu am gust, că nu am miros și aici am început să mă alarmez. Au început oarecum atacurile de panică și pe faptul că orice luam pentru răceala asta de sezon nu avea niciun efect”, a spus Nicoleta Voicu, la Acces Direct.

Întrebată de prezentatoarea Mirela Vaida de ce nu s-a dus la spital, dacă s-a simțit atât de rău, Nicoleta a mărturisit că-i este teamă și a explicat că a fost foarte infleuențată de anumite cazuri pe care le-a văzut la știri.

„Uitați-vă cum arată știrile de pe toate posturile. (…) Eu nu am curaj să merg la spital”, a mai spus interpreta.

Elena Merișoreanu a ținut să intervină pentru a-i da un sfat colegei sale de breaslă.

„Să știe că dacă stă în casă nu se va face bine. Dacă apucă să facă o pneumonie, asta nu se poate trata în casă, îți trebuie antibiotice, îți trebuie perfuzii. Trebuie să fii în permanență sub controlul medicilor”, i-a spus Elena Merișoreanu interpretei.