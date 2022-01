Nicolo Napoli, echilibrat după victoria cu FC Argeș: „Mai avem mult de lucru!”

Nicolo Napoli, antrenorul principal al „U” Craiova 1948, a declarat după victoria cu FC Argeș, scor 1-0, că echipa sa are șanse mari de a-și atinge obiectivul în acest sezon, respectiv salvarea de la retrogradare. Unicul gol al partidei din Bănie a fost marcat de Sekou Sidibe în minutul 60.

„Felicitări băieților mei, am făcut un meci foarte bun. Am luptat foarte bine, am încercat mereu să câștigăm. Am schimbat modul de joc, vorbesc mereu cu ei pentru a da totul pe teren. Mai avem mult de lucru, e un lot numeros, sunt mulți străini, pe care îi cunosc puțin. Urmează un meci foarte greu cu FCSB, dar încercăm să facem un joc bun și poate câștigăm”, a declarat Nicolo Napoli.

În urma acestei victorii, „juveții” a rămas pe locul 14 cu 22 de puncte, în timp ce FC Argeș a rămas pe locul 8 cu 31 de puncte.

Program etapa 23 Liga 1

Sepsi OSK – Universitatea Craiova 3-1

FC Voluntari – Gaz Metan 3-1

Rapid – UTA Arad 1-1

Chindia Târgoviște – CS Mioveni 0-0

„U” Craiova 1948 – FC Argeș 1-0

Dinamo – FCSB 0-3

Luni, 31 ianuarie

ora 20:00 CFR Cluj – FC Botoșani

Academica Clinceni – Farul *)

*) reprogramat pentru 17 februarie

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 22 19 1 2 35-11 58

2 FCSB 23 15 6 2 44-20 51

3 FC Voluntari 23 12 5 6 28-21 41

4 FC Botoșani 22 9 10 3 22-19 37

5 Universitatea Craiova 23 10 5 8 38-26 35

6 Farul Constanța 22 10 5 7 26-15 35

7 Rapid 23 8 9 6 27-23 33

8 FC Argeș 23 9 4 10 20-20 31

9 Sepsi OSK 23 6 11 6 24-20 29

10 UTA Arad 23 6 10 7 18-17 28

11 CS Mioveni 23 6 7 9 16-28 25

12 Chindia Târgoviște 23 5 9 9 14-16 24

13 Gaz Metan Mediaș 23 6 5 12 19-28 23

14 „U” Craiova 1948 23 5 7 11 18-24 22

15 Dinamo 23 3 3 17 16-48 12

16 Academica Clinceni 22 2 5 15 15-41 11