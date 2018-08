Nicu Maharu, cel mai cunoscut interlop din România, a ajuns de recunoscut din cauza problemelor de sănătate!

Nicu Maharu a ajuns de nerecunoscut din cauza bolii grave cu care a fost diagnosticat! Mai slăbit și fără păr în cap, celebrul interlop care s-a iubit cu Simona Sensual nu poate renunța însă la vechile lui obiceiuri! Chiar dacă luptă cu boala, nu zice pas nici petrecerilor, nici nopților albe. (Promotiile zilei la monitoare)

Pe numele lui adevărat Nicolae Molea, Nicu Maharu a ajuns celebru în timpul relației pe care a avut-o cu Simona Sensual. Șapte ani au petrecut împreună, o perioadă lungă, dar intensă, presărată și cu câteva despărțiri, până a urmat una definitivă. Cei doi au rămas în relații bune, iar Simona chiar s-a preocupat de el când a aflat că are probleme grave de sănătate.

Stilul de viață al celebrului interlop și-a spus cuvântul, și în urmă cu câteva luni a făcut chiar un atac cerebral care i-a provocat o paralizie temporară. “Am avut o decădere în urma căreia am paralizat pe partea dreaptă. Am fost foarte rău. Am o tumoră la cap. Cancer!”, a explicat Maharu, șocând astfel pe toată lumea.

De asemenea, el mai suferă și de diabet, o altă boală care i-a pus mari probleme în trecut și pe care acum trebuie s-o țină sub control.

Maharu pare că ține să demonstreze că bolile nu îl pot învinge și vrea să trăiască toate clipele la intensitate maximă, chiar dacă ar trebui să țină un regim destul de strict. Așa se face că nu renunță nici acum la petrecerile alături de prietenii lui și nici la nopțile albe.

”Îngerul lui păzitor” este în aceste momente grele iubita Angela, o femeie calmă și bună ca pâinea lui Dumnezeu, care îl înțelege și îi este aproape pe oriunde îi place lui Maharu să mai cutreiere.

Supranumit ”regele distracției” în vremurile lui bune, Maharu a ajuns de nerecunoscut acum, fiind vizibil slăbit.

Fiica lui Maharu s-a înscris la Exatlon

Fiica sexy a lui Nicu Maharu și-a făcut curaj și s-a înscris în cea mai dură competiție sportivă care a cucerit milioane de români. Bianca va concura la Exatlon!

Pe Bianca Maharu o recomandă calitățile sportive pentru a intra în această competiție. Fiica lui Nicu Maharu a făcut box de performanță timp de șapte ani. Și nu doar atât. Bianca este o femeie sexy, însă puțini știu că ea a practicat sporturi dure, de bărbați, cum este și kickboxing-ul.

„Inima din pieptul meu este tatăl meu! Mulțumesc că exiști în viața mea și m-ai crescut frumos! Tatăl este primul erou al fiului și prima dragoste a fiicei”, a scris Bianca despre tatăl ei, în urmă cu ceva timp.

