Niculescu: „Îmi e rușine unde am ajuns! Cu toţii trebuie să intrăm cu capul în zid!”

Tehnicianul „câinilor”, Claudiu Niculescu a declarat după meciul pe care Dinamo l-a pierdut la Botoșani cu 2-0 că îi este rușine unde au ajuns alb-roșii.

„Cum aş putea să fiu când echipa pierde 2-0? Sunt foarte supărat. Cu toţii trebuie să intrăm cu capul în zid. Îmi e ruşine unde am ajuns, tuturor ar trebui să ne fie ruşine pentru locul pe care suntem. Dar la fotbal se văd caracterele puternice, nu trebuie să cedăm. Trebuie să urcăm în clasament, pentru că situaţia e cum e. Dar eu am încredere că pot redresa situaţia. Nu o spun pentru public, chiar cred în asta. Băieţii aveau moralul scăzut, am lucrat în acest sens. Acum, am luat gol în minutul 2 şi iar i-am văzut pe băieţi căzuţi, cu capul în pământ. Noi am adus echipa aici, noi trebuie să o scoatem. Vă spun sincer că nu mă aşteptam la greşelile individuale pe care le-am făcut. Ştiam foarte bine jocul Botoşaniului, dar noi azi i-am ajutat. Din acest moment nu mai e de glumă. Cine nu face ceea ce le cer eu pe teren va sta în tribună. O să fac o analiză, sunt nemulţumit de mulţi dintre jucători. Au fost greşeli tactice, tehnice, de poziţionare. O să le arăt ce au făcut greşit şi ce trebuie să facă. Mă uit în clasament şi e extrem de ruşinos. Mai ales că ne aşteaptă o perioadă infernală”, a declarat Claudiu Niculescu, antrenorul principal al formației Dinamo București.

FC Botoșani s-a impus pe „Municipal” în ultimul meci al etapei a XI-a a Ligii I în fața alb-roșilor grație golurilor marcate de Răzvan Oaidă (min.3) și Diego Fabbrini (min.90).

În urma rezultatului moldovenii au făcut rocada cu „câinii” în clasament, aflându-se pe locul 11 cu 12 puncte, alb-roșii fiind pe locul 12 cu 11 puncte.