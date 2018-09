Nicușor Bancu abia îi așteaptă pe „câini”: „Se știe rivalitatea și toți suporterii așteaptă să câștigăm!”

Oltenii nici nu concep să nu câștige duelul de astăzi cu Dinamo. După ce etapa trecută a reușit un hattrick contra celor de la Voluntari în duelul câștigat cu 5-1, Nicușor Bancu a declarat că își dorește să puncteze și contra câinilor și să pună umărul la o nouă victorie a oltenilor în fața marei rivale.

„Mă bucur că am marcat cu Voluntari, acele goluri îmi dau încredere. Contează foarte mult pentru mine. Am aşteptări mari la meciul cu Dinamo, sper să reuşesc să înscriu din nou, iar echipa să câştige. Am dat trei cu FC Voluntari, sper să am mai multe şi pentru Dinamo. Dar eu îmi doresc mai întâi să câştigăm, nu contează dacă marchez eu sau alt coleg. Se ştie rivalitatea cu Dinamo şi toţi suporterii aşteaptă ca noi să câştigăm. Nu cred că Dinamo e mai slabă acum faţă de sezonul trecut. Poate puţin pentru că a plecat Mahlangu, un jucător care a făcut un sezon foarte bun. Dar cu jucătorii pe care îi au pot alinia un 11 foarte bun şi cu siguranţă ne vor pune probleme. Dar dacă noi vom avea atitudine şi determinare, avându-i şi pe suporteri lângă noi, cu siguranţă vom învinge. Dinamo stă foarte bine pe faza ofensivă, dar noi sperăm ca în meciul de astăzi să ne impunem. Craiova – Dinamo este cel mai mare derby pe care îl putem avea. Noi suntem mobilizaţi să câştigăm de fiecare dată cu ei. Acum sperăm să ne şi iasă”, a declarat Nicuşor Bancu.

Partida Universitatea Craiova- Dinamo va avea loc de la ora 21:30, duelul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.