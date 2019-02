Nigerianul Zenke impresionat de „câini”: „Fanii au fost incredibili!”

Mijlocașul nigerian Simon Zenke a contribuit decisiv la succesul pe care Dinamo l-a obținut în deplasare la Sf. Gheorghe cu Sepsi OSK, scor 1-0. În minutul 55 Zenke a scos penalty-ul din care Dan Nistor a marcat și a scris istoria partidei de la Sf. Gheorghe, menținând astfel Dinamo în lupta pentru play-off.

La finalul partidei cu Sepsi, Zenke a declarat că dacă Dinamo va ajunge în play-off va fi un bonus pentru toată suflarea alb-roșie.

„În primele minute am simţit dureri, am fost întrebat dacă pot continua şi am zis că da. După acea fază de penalty am decis să ies. Încă încerc să mă adaptez cu temperatura. Fanii şi atmosfera de au fost incredibile, avem nevoie de ei la fiecare meci. Aşa cum spune Mister, trebuie să luăm fiecare meci în parte, iar la final dacă suntem în play-off cu atât mai bine. Trebuie să câştigăm şi următorul meci şi să luptăm până la capăt. În primul meci jucam acasă, era presiune mare, mulţi jucători noi. Astăzi am jucat în deplasare şi ne-am simţit foarte bine. Important este că am luat cele trei puncte, asta este foarte important.. Nu mi s-a întâmplat prea des să merg cu trenul în deplasări, în Franţa cred că mi s-a mai întâmplat, dar în rest cu avionul sau autocarul. A fost distractiv, o experienţă frumoasă”, a declarat Zenke, la finalul partidei.

Cu cele trei puncte cucerite în fieful lui Sepsi, Dinamo a urcat pe locul 10 cu 28 de puncte și s-a apropiat la cinci puncte de locul 6, ocupat chiar de adversara pe care a răpus-o la Sf. Gheorghe.

Pe acest final de sezon regular, „câinii” vor evolua pe teren propriu cu FC Botoșani și Concordia Chiajna și în deplasare cu Dunărea Călărași.