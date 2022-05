Nimeni nu se aștepta la asta! Ce relație are, de fapt, Carmen de la Sălciua cu viitoarea sa soacră

Carmen de la Sălciua a plecat în urmă cu câteva zile într-o vacanță de vis în Ierusalim. Artista a publicat pe reţelele de socializare mai multe fotografii, iar cei care o urmăresc au putut vedea faptul că vedeta nu a călătorit doar cu viitorul ei soț, ci şi cu alţi membri ai familiei, printre care şi viitoarea sa soacră. Iată cum se înţeleg cele două.

Carmen de la Sălciua şi-a dorit de multă vreme să ajungă în Ierusalim, astfel şi-a făcut bagajele şi a pornit într-o călătorie spirituală alături de cele mai importante persoane din viaţa sa. Cântăreața este foarte activă în mediul online, iar pe paginile sale de socializare a publicat pentru cei care o urmăresc, multe imagini din locurile sfinte pe care le-a vizitat.

Ce relație are, de fapt, Carmen de la Sălciua cu viitoarea sa soacră

Carmen de la Sălciua nu a plecat singură în pelerinajul de la Ierusalim, ci însoțită de viitorul ei soț, dar și de câțiva membri ai familiei. Vedeta a publicat de asemenea, mai multe fotografii alături de viitoarea sa soacră, semn că cele două se înţeleg de minune, iar timpul pe care l-au petrecut împreună a fost unul de calitate.

„Aceste poze nu exprima nici 1% din bucuria pe care am simțit-o și astăzi in locurile sfinte și pline de rugăciune pe care le-am vizitat! Bethleem ,Mănăstirea Sf Sava , mormântul lui David ,Zidul Plângerii ….toate aceste locuri ne-au bucurat efectiv sufletele și vreau sa le postez ca sa ajungă și la voi cei de acasă, care ma urmăriți, o farâma din ce am simțit aici ! Am postat și pe story mult mai in detaliu despre fiecare loc câte ceva ! (…)

Mulți m-ați întrebat dacă a fost costisitor acest pelerinaj! Ca de obicei voi răspunde …Depinde unde stai ,unde mănânci ,ce vrei sa îți cumperi etc …in funcție de preferintele fiecăruia ! Dar nu e ft scump ! Am mai fost prin concedii si pot sa fac o diferența așa ca dacă sufletul va indeamna sa veniți in locurile pe unde a călcat IIsus …sa nu ezitați o clipa ! Nici intr-un loc de pe pământ …nu găsești o asemenea trăire si fericire lăuntrică ,piele de găina ,liniște …Minunat totul!”, este mesajul postat de Carmen de la Sălciua, în mediul online.

Carmen de la Sălciua pregătită să îmbrace din nou rochia de mireasă

Recent, artista a organizat o sesiune de întrebări şi răspunsuri pe pagina sa de Instagram, iar cei care o urmăresc au fost curioşi să afle când va avea loc nunta artistei cu logodnicul său.

Astfel, admiratorii brunetei au aflat faptul că, cei doi nu vor să aștepte prea mult pentru a se cununa religios. În acelaşi timp, cântăreaţa a explicat că anul acesta îi este foarte greu să organizeze totul, din cauza faptul că are evenimente la care trebuie să fie prezentă.

„Din păcate, anul ăsta sunt foarte prinsă cu evenimentele, toate sâmbetele sunt ocupate și așa că fizic nu am cum să mă mărit anul ăsta. Pentru noi oricum este importantă slujba religioasă, care sper să se înfăpuiască anul acesta și la anu’, nunta.”, a explicat Carmen de la Sălciua, pe InstaStories.

