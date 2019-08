Noi detalii cutremurătoare apar în cazul crimelor de la Caracal. Doi italieni, dispuşi să declare că fiica lui Gheorghe Dincă le-a propus să le facă rost de fete

Lucrurile par să se complice în cazul dispariției celor două fete. Se pare că a apărut un martor important în acest caz. Un arădean, fost angajat şi partener de afaceri al italianului cu care fiica lui Gheorghe Dincă a avut o relaţie de concubinaj şi afaceri, susţine că o ştie bine pe femeie. Aceasta le-a spus partenerilor săi de afaceri italieni că, dacă vor, le poate face rost de fete.

Nicolae Cilan susţine că partenerii lui din Italia sunt gata să depună mărturie în faţa autorităţilor în acest sens. Fiica lui Gheorghe Dincă, a fost cercetată pentru furt după ce a delapidat farmacia veterinară din Timişoara în care lucra, apoi a plecat în Italia, unde a avut grijă de o bătrână. Acolo l-a cucerit pe fratele acesteia, un prosper om de afaceri italian cu care a venit în România, şi-a rezolvat problema dosarului penal pentru furt, iar după moartea italianului care a cumpărat în România un domeniu de vânătoare şi peste 2.500 de hectare de teren, femeia a preluat afacerea din România a italianului.

Sunt dezvăluirile lui Nicolae Cristian Cilan, un om de afaceri arădean care face business cu cafea şi aparate de cafea şi care susţine că a ajuns să o cunoască foarte bine pe fiica lui Gheorghe Dincă, prin intermediul partenerului său de afaceri italian, Giorgio Albiero. Concret, Nicolae Cilan susţine că Vittorio Golo şi Francesco Velar, doi italieni cu care el făcea afaceri, l-au adus pe Giorgio Albiero, un prosper om de afaceri italian, în România pentru a investi în achiziţia de terenuri agricole.

„Lui Albiero îi plăcea mult să vâneze. Când a venit prima dată în România, a fost pe un domeniu să vâneze şi şi-a manifestat dorinţa să achiziţioneze un domeniu de vânătoare. Prin cercul de prieteni pe care îl aveam am întrebat şi nu mai ştiu care dintre prieteni mi-a recomandat Artemis Montana. I-am prezentat domnului Albiero pretenţiile pe care le au cei de la Artemis Montana şi până la urmă le-a dat o sumă de bani ca să cumpere acest domeniu de vănătoare, care a rămas tot pe numele celui de la care l-a cumpărat. Domnul Albiero putea să devină proprietar, doar că banii plătiţi nu au fost chiar curaţi”, povesteşte Nicolae Cilan pentru „Adevărul”.

Pe Daniela Dincă, Nicolae Cilan susţine că a cunoscut-o prin intermediul lui Albiero, în Italia. Aici, susţine Cilan, Daniela Dincă a fost îngrijitoare la sora lui Giorgio Albiero după ce a plecat din România, ca urmare a acuzaţiilor de furt făcute de patronul farmaciei veterinare la care femeia a lucrat în Timişoara.

„Eu pe Daniela am cunoscut-o la Albiero acasă, în Italia, la hala unde avea el distribuitoarele astea de cafea. Domnul Albiero m-a rugat să o ajut că avea un dosar penal la Timişoara pentru furt. Furase banii de la o farmacie veterinară la care lucrase în Timişoara. Au venit în România, le-am prezentat un avocat care le-a explicat că trebuie achitat prejudiciul. Era undeva între 10.000 şi 18.000 de lei nu mai ştiu exact. S-au înţeles cu acel patron de farmacie, care şi-a retras plângerea. Probabil l-au motivat serios”, a mai declarat Cilan, pentru „Adevărul”.

După rezolvarea dosarului penal, susţine arădeanul, Albiero a început să îi acorde tot mai multă încredere Danielei Dincă.

„Mai departe, eu am început să cumpăr terenuri pentru domnul Albiero. Plăţile spre România erau făcute de către Lovo Andrea Albiero, nepotul domnului Albiero. În tot acest timp, Albiero îi dădea bani mulţi Danielei, care plătea diverse afaceri cash. Era singura în care avea încredere, tot timpul era după el când era în România. El o ducea, el o aducea. Nu lăsa pe nimeni să o ducă sau să o aducă. Nu ştiu cu ce l-a avut la mână”, spune Nicolae Cilan.

Omul de afaceri arădean susţine că fiica lui Gheorghe Dincă a ajuns administrator al domeniului de vânătoare Artemis Montana, postură din care se ocupa să le livreze fete italienilor care veneau la vânătoare pe domeniul din judeţul Arad. Nicolae Cilan susţine că partenerii săi de afaceri italieni, Vittorio Golo şi Francesco Velar, sunt dispuşi să depună mărturie în faţa autorităţilor şi să arate că Daniela a spus că, dacă au nevoie, poate să le facă rost de fete.

„Sută la sută vor să depună mărturie. Mi-au spus asociaţii mei că Daniela le-a propus ca dacă au nevoie de ceva să apeleze tot timpul cu încredere că le găseşte tot ce le trebuie. Chiar am discutat problema cu ei şi mi-au spus că sută la sută vor să depună mărturie. Unul dintre asociaţi mi-a confirmat că în ultimul timp a văzut-o cu fete tinere prin Italia. Nu ştiu în ce scop. Am auzit şi mi s-a confirmat că la diverşi italieni care veneau la vânătoare (n.r. în judeţul Arad) li se aduceau fete. Vă spun sincer. Italienii când vin în România vin să facă afaceri şi la fete”, a declarat Nicolae Cilan pentru „Adevărul”.

Nicolae Cilan, care cumpăra pentru Albiero terenuri în România, susţine că ruptura dintre el şi Giorgio Albiero s-a produs în momentul în care l-a avertizat să aibă grijă cu Daniela.

„Eu i-am zis lui Albiero să aibă grijă cu Daniela pentru că eu am auzit nişte chestii de tatăl ei şi de fraţii ei, că se zvonea că fac trafic de persoane că umblă cu lucruri mai puţin corecte. Albiero i-a spus ei şi ea de atunci nu m-a mai suportat. La un moment dat, Albiero a spus că nu mai vrea să ţină birourile pe care le avea în chirie de la mine. Eu nu am avut treabă cu ea, dar tot timpul avea o stare din asta perversă în a rezolva lucrurile. Nu am avut dispute directe, doar indirecte. Era destul de şmecheră ca să îşi vadă interesul, să facă rost de bani de la Albiero şi să mă pună pe mine într-o lumină proastă. Are proprietăţi cumpărate de Albiero pe numele ei. Ar trebui să verifice autorităţile de unde a avut Daniela bani să cumpere terenuri, ea fiind îngrijitoare de bătrâni în Italia. Eu sunt anchetat de Fisc pentru fiecare leu. Pe mine Albiero mai mult m-a tras înapoi decât m-a ajutat, dar pe Daniela şi pe cei cu care a colaborat ea, i-a ajutat. Toţi au prosperat”, mai spune Nicolae Cilan pentru „Adevărul”.

Trafic cu muniţie ascunsă în aparate de cafea Omul de afaceri arădean susţine că fiica lui Gheorghe Dincă nu este străină nici de afacerea ilegală cu muniţie prin care Giorgio Albiero aducea în ţară, ilegal, mii de cartuşe de vânătoare pe care le vindea ulterior, la negru, italienilor care veneau la vânătoare pe domeniul Artemis Montana. În acest caz a fost deschis şi un dosar penal, cu ocazia căruia Giorgio Albiero a fost supus unei percheziţii, fiind descoperite mii de cartuşe de vânătoare deţinute ilegal. În februarie, Giorgio Albiero a murit, iar procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu au clasat dosarul. Au deschis, însă, o acţiune în instanţă pentru confiscarea a mii de cartuşe ridicate de la Giorgio Albiero. Judecătorii au dispus confiscarea cartuşelor de vânătoare.

„Cartuşele au fost aduse în aparatele de cafea din Italia la hala din Ineu. Erau marcate aparatele unde erau cartuşele. Personal veneau doamna Daniela şi domnul Albiero, le urcau în maşina aia veche, Land Rover, ca să nu fie bătător la ochi, le înveleau în cartoane şi pături şi le duceau la Horia, la Şofronea, la Ranca Dacian acasă şi le vindeau pe urmă la italieni la negru. Am văzut cu ochii mei. Există şi nişte declaraţii date de mine autorităţilor din Italia. El le făcea personal (n.r. cartuşele) cu aparate de vidat ca să nu se altereze. Nu numai eu am văzut. Am avut oameni care au lucrat acolo şi când ajungea TIR-ul numai le spunea, aparatul ăsta îl puneţi deoparte şi numai când veneau ei se deschidea. Am fost martor acolo”, susţine Nicolae Cilan.

Arădeanul susţine că primul lucru pe care l-a făcut după ce a aflat de ororile de la Caracal i-a sunat pe nepoţii lui Giorgio Albiero, care i-au încredinţat afacerile din România Danielei Dincă.

„Eu, sâmbătă am aflat şi i-am sunat pe cei din Italia şi le-am comunicat. V-am spus că o să aveţi probleme că e o familie mizeră? Nu e nicio problemă, vă meritaţi soarta. Dumnezeu descoperă până la urmă şi se va face dreptate şi în cazul meu. Eu fac orice doar să se descopere adevărul”, a mai declarat Nicolae Cilan.