Noi detalii despre starea de sănătate a Mioarei Roman. Mama Oanei Roman a suferit două operații

Mioara Roman a trecut printr-o perioadă dificilă, după ce lunile trecute a ajuns pe masa de operație de două ori. Fiica ei, Oana Roman, i-a ținut pe oameni la curent cu starea de sănătate a mamei ei. De curând a anunțat și că fosta soție a lui Petre Roman va putea fi în sfârșit vaccinate pentru COVID-19.

Oana Roman s-a zbătut mult în ultimele săptămâni pentru a obține un loc liber la vaccine pentru mama ei.

”Mi-a dat azi cineva un pont că sunt locuri libere la vaccin în Balotești și am reușit să o programez pe mama la vaccin pe 27 martie. Am intrat pe site și am selectat Ilfov și am ales Balotești și am reușit într-un final. Mulțumesc”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Mioara Roman se pare că este bine acum și se recuperează după cele două intervenții chirurgicale grele pe care le-a avut.

„Intervenția mamei a decurs foarte bine. Doctorul dermatolog a reușit să scoată acel punct de grăsime care din păcate se infectase foarte rău și a scos foarte multă infecție de acolo. Acum trebuie să merg cu mama să-și schimbe pansamentul în fiecare zi, să ia antibiotic și pastile de durere, dar totul a decurs bine”, a subliniat Oana Roman, pe InstaStory.

