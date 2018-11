Noi informații despre starea de sănătate a Thaliei. Artista a fost internată în spital zilele trecute, după ce a fost găsită inconștientă în casă

Thalia (48 de ani) trece prin momente grele! Artista a vorbit recent despre boala care o chinuie de foarte mult timp și care nu o lasă să ducă o viață normală. Vedeta ajuns de urgență la spital, după ce a leșinat în propria ei locuință, zilele trecute. Medicii spun că are probleme mari cu tensiunea și este sub atenta lor supraveghere în continuare.

Thalia a fost găsită inconștientă în propria sa casă și a fost transportată de urgență la spital. Medicii au constatat că artista mexicană avea tensiunea arterială extrem de scăzută.

În urmă cu câțiva ani, Thalia le-a spus fanilor că are probleme grave de sănătate. Artista le-a mărturisit că suferă de boala Lyme: „Am simţit că viaţa mea se scurge. Am uitat de bani, de faimă, de succes. Fără sănătate, nu ai nimic. M-am simţit mizerabil. Părul îmi cădea, pielea mi se usca. Luam 30 de pastile pe zi”, a dezvăluit Thalia într-o emisiune televizată, în urmă cu câţiva ani. Priorităţile mele sunt stilul de viaţă sănătos, alimentaţia corectă şi să am o atitudine pozitivă, o viaţă Zen. Vreau să evit cât mai mult stresul şi să mă concentrez pe fericire. În ceea ce priveşte boala pe care o am, care este deja parte din mine, dacă fac ceva greşit, care îmi scade nivelul imunitar, încep imediat să mă simt slăbită şi de aceea trebuie să fiu foarte atentă”.

Thalia s-a retras în 2008

În 2008, Thalia s-a retras din lumina reflectoarelor din cauza problemelor grave de sănătate. Incurabila boală pe o are și care a ținut-o departe de scenă câțiva ani buni, boala Lyme, ar putea fi cauza problemelor de sănătate pe care vedeta le-a avut în ultima vreme.