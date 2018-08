Veste bună pentru toți pensionarii! Un nou proiect de lege a pensiilor va fi prezentat vineri de către ministrul muncii, Lia Olguţa Vasilescu, iar una dintre principalele modificări aduse de acesta va fi reprezentat de o dublare a pensiilor de stat în anul 2021, potrivit anunţurilor făcute de liderii politici.

În prezent, România are 5 milioane de pensionari, iar pensia medie a ajuns la valoarea de 1.073 de lei în luna iunie a acestui an, potrivit datelor publicate de Ministerul Muncii. De la 1 iulie, punctul de pensie – în valoare de 1.000 de lei – s-a majorat la 1.100 de lei, iar impactul bugetar estimat al acestei măsuri este de 3 miliarde de lei doar pentru acest an.

Citește și ATENȚIE! VARSTA DE PENSIONARE A FOST MODIFICATA DIN NOU! VEZI SI TU DACA ESTI VIZAT

Iar veștile bune continuă. Până în 2012 pensiile se vor dubla, anunță actualii membri ai Guvernului.

„Luna iulie va fi cu inflaţie negativă. Ghinion. A crescut punctul în 2018 la 1.100 de lei, deci cu 10%, va creşte de 1.265 lei în 2019. În 2020 punctul de pensie se dublează. Este cea mai mare creştere care a existat vreodată, cred că nu numai în România, a punctului de pensie. Creşterile vor fi etapizate. Noua lege a pensiilor va schimba lucrurile în bine pentru foarte mulţi pensionari, fiecare pensie va fi cel puţin dublată în 2021. Cum se calculează? Valoarea punctului de referinţă, care este 75, se înmulţeşte cu numărul de puncte în perioada în care ai muncit şi îţi dă pensia. Dacă ai 40 de puncte acumulate înmulţite cu 75, ceea ce foarte mulţi au, obţii o pensie de 3.000 de lei“, a explicat duminică seara Liviu Dragnea, liderul PSD, la Antena 3, citat de Mediafax.