Nouă metodă de a da țeapă! Ce au pățit două tinere care căutau cazare pentru Electric Castle

Două tinere au povestit că voiau să meargă la festivalul Electric Castle 2022 au fost păcălite prin Airbnb. Domnișoarele au plătit cazarea pentru întrega perioadă a festivalului, dar au rămas cu suma dată și cu banii luați.

În perioada 13 iulie -17 iulie, va avea loc unul dintre cele mai mari festivale ale verii: Electric Castle 2022. O mulțime de trupe din România și din afară vor întreține atmosfera din Cluj, iar festivalierii își caută cazare pentru cele cinci zile de concerte.

Ediția din 2022 este reprogramarea Electric Castle care nu a putut avea loc din cauza situației pandemice. Festivalul se ține pe domeniul Bánffy din Bonțida, o comună aflată la aproximativ 17 km de Cluj-Napoca.

Țeapă de toți banii! Ce au pățit două fete care voiau cazare

Două tinere care vor să meargă la festival au încercat să-și ia cazare prin Airbnb, dar și-au luat țeapă. Domnișoarele voiau să rezerve o cameră pentru perioada în care se desfășoară Electric Castle și pentru o zi de după, pentru a se putea odihni. O persoană care își închiria le-a luat banii, ca apoi să descopere că de fapt, locația pentru care au plătit nu există.

„Eu și cu o prietena căutăm cazare în perioada 13/14 – 18 iulie pentru festival.

Am fost păcălite de cineva pe Airbnb și tocmai am aflat ca nu exista de fapt acea cazare, așa ca am rămas fără”, a spus o domnișoară.

Este foarte posibil să mai fie și alte persoane în această situație, după cum este binecunoscut faptul că festivalurile sunt o ocazie de neratat pentru țepari.