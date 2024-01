Noua orientare a Margheritei de la Clejani, dezvăluită de Ioniță. Unde a dispărut fiica Vioricăi și în ce domeniu activează

După ce a fost implicată în scandalul drogurilor, de acum 3 ani, Margherita de la Clejani a dispărut din lumina reflectoarelor, însă mulți s-au întrebat ce se întâmplă cu ea și ce planuri de viitor are. Ioniță de la Clejani a fost cel care a dat-o de gol pe fiica sa. Mai mult de atât, artistul vorbește, în sfârșit, cu mândrie despre copilul său.

În urmă cu trei ani, Margherita din Clejani a fost implicată într-un scandal de proporții. Fiica Clejanilor fost acuzată că a condus sub influența substanțelor interzise. Deși a fost la un pas de a petrece o bună perioadă de timp în spatele gratiilor, Margherita s-a ales doar cu o amendă de 40.000 de lei.

În cadrul unui interviu, Ioniță de la Clejani a vorbit, în sfârșit, cu mândri despre fiica lui. Artistul a scos la iveală planurile de viitor ale Margheritei. Artistul recunoaște că își susține copilul și încearcă să-i fie alături în tot ceea ce își propune. Cel puțin pentru o perioadă, Margherita a preferat să stea departe de lumea mondenă din Capitală și are de gând să se dezvolte din punct de vedere profesional.

Nu este prima dată când Margherita cochetează cu lumea afacerilor. În anul 2019 și-a deschis propriul magazin cu haine – ”Marcle” – de pe Calea Victoriei din București. Laboratorul de creație vestimentară, așa cum a fost denumită afacerea, a funcționat timp de doi ani. În 2021, sediul firmei din centrul Capitalei a fost vandalizat – geamurile magazinului au fost acoperite în întregime de vopsea.

„Mă aflu pe Calea Victoriei nr. 101, la laboratorul meu de creaţie vestimentară, şi iată ce am găsit pe geamuri. Vreau să ştiu şi eu cum ar trebui să procedez, în această situaţie, atunci când găsesc geamurile absolut vandalizate. Ce ar trebui să fac, care trebuie să fie atitudinea mea? Cum să mi se întâmple mie una ca asta şi mă întreb, oare de ce? Nu am duşmani, nici prieteni. Cum am intrat aici am fost şocată! Am încercat să curăţ geamurile şi nu s-a luat”, a fost mesajul disperat al Margheritei.