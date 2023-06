Noul guvern Ciolacu – lista completă. Ei vor conduce România după rotativa guvernamentală

Este oficial! Lista Guvernului Ciolacu va fi fără UDMR. După negocieri intense purtate de liderii Coaliției, Kelemen Hunor susține că negocierile cu PNL pentru ministere au eșuat. Președintele UDMR nu a reușit să ajungă la un consens, după discuțiile purtate pentru noul Guvern. Iată miniștrii care vor face parte din Cabinetul Ciolacu!

Liderii Coaliției au negociat, marți, pentru noul Guvern Ciolacu. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că discuțiile cu PNL pentru noul Guvern au eșuat. PNL și PSD și-au anunțat ministerele, însă UDMR nu e pe listă.

Așadar, lista ministerelor din partea PSD care se vor regăsi în noul Guvern este: Ministerul Transporturilor, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Agriculturii, Ministerul Economiei și Turismului, Ministerul Apărării, Ministerul Familiei și Tineretului, Ministerul Digitalizării, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății.

Dacă vorbim de PNL, atunci ministerele din noua Coaliție vor fi: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul de Externe, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Mediului, Ministerul Educației, Ministerul Culturii și Ministerul Energiei.

Cei 18 miniștri au primit avize favorabile

Premierul va fi Marcel Ciolacu, Secretarul General al Guvernului va fi Mircea Abrudean. Marian Neacșu, din partea PSD, și Cătălin Predoiu, din partea PNL vor fi vicepremierii.

Cei 18 miniștri și-au prezentat pe rând proiectele pe care vor să le pună în desfășurare în programul de guvernare. Candidații propuși au fost audiați pentru a putea ocupa funcțiile de miniștri în Cabinetul Ciolacu, miercuri. Votul de învestitură va avea loc joi, în jurul orei 12. Viitorul Executiv a avut șanse sigure să treacă de votul plenului, căci PSD și PNL și-au asigurat majoritatea și fără UDMR. Astfel, avizul comisiilor de specialitate a fost doar o formalitate, care trebuia bifată.

După votul de învestitură, noul guvern va depune jurământul la Palatul Cotroceni. Mâine seară este programată prima ședință de guvern condusă de Marcel Ciolacu. Ministrul Turismului Radu Oprea, Bogdan Ivan la Digitalizare şi Florin Barbu la Agricultură vor fi noutățile din Cabinetul Ciolacu.

Miniștri PSD

Transporturi: Sorin Grindeanu

Fonduri Europene: Adrian Câciu

Agricultură: Florin Barbu

Economie și Turism: Radu Oprea

Apărare: Angel Tîlvăr

Familie si Tineret: Gabriela Firea

Digitalizare: Bogdan Ivan

Muncă: Marius Budăi

Sănătate: Alexandru Rafila

Miniștri PNL

Vicepremier și ministrul Afacerilor Interne: Cătălin Predoiu

Ministerul Finanțelor: Marcel Boloș

Ministerul Justiției: Alina Gorghiu

Ministerul de Externe: Luminița Odobescu

Ministerul Dezvoltării: Adrian Veștea

Ministerul Mediului: Mircea Fechet

Ministerul Educației: Ligia Deca

Ministerul Culturii: Raluca Turcan

Ministerul Energiei: Sebastian Burduja

Ce spune liderul UMDR despre rotativa guvernamentală

Președintele UDMR susține că a propus mai multe variante de ministere, dar care nu au fost acceptate. Negocierile au eșuat, deși opțiuni ar fi fost. Astfel, partidul condus de Kelemen Hunor ar fi fost înlăturat de la putere, iar noua coaliție va fi formată din PNL și PSD.

„Se face rocada în aceste zile, potrivit acordului politic semnat în 2021, este prevăzută schimbarea premierului și lucruri legate de această rocadă. E logic că se merge pe acest acord semnat. La fel de logic este să urmărești și restul acordului. Am impresia că și urmărirea respectarea acordului se referă doar la rotația premierilor, în rest totul este în aer și cei doi parteneri au zis că au împărțit toate ministerele între PSD și PNL și au spus că ei renunță la două ministere pentru UDMR. Logic lucrurile aici scapă într-o prăpastie. Dacă mergem pe un acord semnat în 2021 ar trebui să mergem pe această linie. Noi am discutat și colegii au spus că nu putem continua nici cu Ministerul Dezvoltării și Mediului.

Eu am zis că nu e corect, că avem rezultate, că am lucrat profesionist, transparent și extrem de serios la toate ministerele. Nu putem să mergem mai departe fără Dezvoltare. Am mai făcut un pas, am arătat flexibilitate. Schimbăm oferta și spunem că mergem cu Mediul și alegem un alt minister pe lângă Mediu. Astăzi am făcut oferta să preluăm Ministerul Mediului și să preluăm Ministerul Energiei. Nu s-a putut nici această variantă. PNL are atât Ministerul Dezvoltării, cât și Mediul. Nu poate renunța la niciunul dintre ministere. Marcel Ciolacu a oferit PNL trei ministere pentru a păstra UDMR la guvernare”, a ținut să precizeze Kelemn Hunor.